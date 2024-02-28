Брат покойного уже подтвердил смерть и даже назвал точную причину. Узнайте в материале, что он сказал и что известно об актере.

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Бадди Дюресс умер: какова причина смерти

Причиной смерти, по официальной информации, является "остановка сердца от воздействия наркотического коктейля". Эту информацию подтвердил брат покойного, Кристофер Статис. Борьба актера с наркозависимостью продолжалась на протяжении многих лет.

До начала своей актерской карьеры он уже отбывал наказание в тюрьме также из-за проблем, связанных с наркотиками.

Режиссеры, которые были заинтересованы в его жизненном опыте, пригласили Дюресса написать дневник о его пребывании за решеткой, а затем использовали его нарратив как основу для сценария фильма "Хорошие времена". Один из режиссеров, который обожал Бадди, отреагировал на его смерть.

Он был невероятно талантливым актером. Но ему нужно было сосредоточиться на актерской игре, а не на уличной суете. Бадди был чистым электричеством на экране. Работа с ним была одним из самых больших приключений в моей жизни. Он был добрым человеком. Несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался в жизни, ему каким-то образом удавалось откладывать их в сторону, когда наступало время работать. Я убит горем,

– написал Кэмерон Ван Хой.

"Хорошие времена": смотрите онлайн трейлер фильма

Актер часто сталкивался с проблемами с законом, его отправляли в тюрьму по крайней мере 10 раз по различным обвинениям, такими как кража личных данных, кража больших размеров и удержание героина.

В фильмографии покойного актера есть десятки успешных проектов

Два из них готовятся к выходу позже в этом году. А именно, "Череп" и "Массовая государственная лотерея". А есть такие, которые уже можно посмотреть.