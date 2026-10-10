Как сообщает pagesix, о смерти Моргана сообщила его дочь Рената Макфи. По данным судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса, актер скончался 30 августа, однако эта новость широко распространилась в СМИ только сейчас.

Дочь попрощалась с отцом

В посте в соцсетях Рената призналась, что смерть отца оставила "огромную дыру" в ее сердце. Она вспомнила их совместные поездки по Малхолланд-драйву, походы за кофе и его несвоевременные шутки, которые, по ее словам, унаследовала и сама.



C.W. Морган / Фото из инстаграма



Причину смерти официально пока не назвали. Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что признаков насильственной смерти не обнаружено, а предварительно речь идет о естественных причинах.

Вот тот отец Билли Лумиса

В фильме "Крик" 1996 года Морган сыграл Хэнка Лумиса – отца Билли, одного из оригинальных Ghostface. Его персонаж имел роман с матерью Сидни Прескотт – Морин. Именно эта история разрушила семью Лумисов и стала одной из причин, по которым Билли решил превратить подростковые обиды в кровавый план мести. Актер также вернулся к франшизе в "Крике 3" – там его показали в флэшбэке.

После "Крика" почти исчез с экранов

Карьера Моргана была довольно короткой. Его последней ролью стал Коулман Спенсер в одном из эпизодов сериала "Детектив Нэш Бриджес", вышедшего в 2000 году. После этого актер практически ушел из кино и телевидения.

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Кстати, на днях стало известно о смерть актера, что сыграл в сериале "Район Беверли-Гилз 90210".