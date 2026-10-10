Як передає pagesix, про смерть Моргана повідомила його донька Рената Макфі. За даними судмедексперта Лос-Анджелеса, актор помер 30 серпня, однак новина широко розійшлася у медіа лише тепер.

Донька попрощалася з батьком

У дописі в соцмережах Рената зізналася, що смерть батька залишила "величезну діру" в її серці. Вона згадала їхні спільні поїздки Малхолланд-драйвом, походи за кавою та його невчасні жарти, які, за її словами, успадкувала й сама.



C.W. Морган / Фото з Інстаграму



Причину смерті офіційно поки не назвали. Поліція Лос-Анджелеса повідомляла, що ознак насильницької смерті не виявили, а попередньо йдеться про природні причини.

Той самий батько Біллі Луміса

У "Крику" 1996 року Морган зіграв Генка Луміса – батька Біллі, одного з оригінальних Ghostface. Його персонаж мав роман із матір’ю Сідні Прескотт – Морін. Саме ця історія зруйнувала сім’ю Лумісів і стала однією з причин, через які Біллі вирішив перетворити підліткові образи на дуже кривавий план помсти. Актор також повернувся до франшизи у "Крику 3" – там його показали у флешбеку.

Після "Крику" майже зник з екранів

Кар’єра Моргана була доволі короткою. Його останньою роллю став Коулман Спенсер в одному з епізодів серіалу "Детектив Неш Бріджес", який вийшов у 2000 році. Після цього актор практично відійшов від кіно та телебачення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, днями стало відомо про смерть актора, що зіграв у серіалі "Район Беверлі Гілз 90210".