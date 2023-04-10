Потеряли легенду: умер актер "Людей Икс" и "Бартон Финк" Майкл Лернер

Американский актер Майкл Лернер скончался в возрасте 81 года. Он снялся в психологической комедии "Бартон Финк", за которую получил номинацию Оскар как лучший актер второго плана.

Смерть звезды наступила в субботу, 8 апреля. Об этом сообщил его племянник и актер сериала "Голдберги" Сэм Лернер. Причину смерти не разглашают.

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Майкл Лернер умер в возрасте 81 года

Прошлой ночью мы утратили легенду. Трудно выразить словами, насколько блестящим был мой дядя Майкл и как он повлиял на меня. Его истории всегда вдохновляли меня и заставляли полюбить актерское мастерство. Он был самым крутым, уверенным в себе,

– написал Лернер.

"Мне очень повезло, что я провел с ним так много времени, и нам всем повезло, что мы можем продолжать наблюдать за оставшимися его работами, – продолжил Лернер. – Почивай с миром, Майкл, наслаждайся кубинскими сигарами в неограниченном количестве, удобными креслами и нескончаемым киномарафоном".



Сэм Лернер чтил своего дядю / Скриншот сообщения

Что известно о Майкле Лернере

Лернер родился 22 июня 1941 года в Бруклине, городе Нью-Йорк, в семье румынско-еврейского происхождения. Его родители – Бланш и Джордж Лернер. По словам Майкла, его отец "любил думать, что он торгует антиквариатом, но на самом деле он был собирателем мусора". Его младший брат Кен, племянник Сэм и племянница Дженни также являются актерами.

Помимо "Бартона Финка" (1991 год), Лернер также сыграл роли: