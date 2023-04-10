Смерть зірки настала у суботу, 8 квітня. Про це повідомив його племінник і актор серіалу "Голдберги" Сем Лернер. Причину смерті не розголошують.

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Майкл Лернер помер у віці 81 рік

Минулої ночі ми втратили легенду. Важко висловити словами, наскільки блискучим був мій дядько Майкл і як він вплинув на мене. Його історії завжди надихали мене та змушували полюбити акторську майстерність. Він був найкрутішим, найвпевненішим у собі,

– написав Лернер.

"Мені дуже пощастило, що я провів з ним так багато часу, і нам усім пощастило, що ми можемо продовжувати спостерігати за його роботами, що залишилися, – продовжив Лернер. – Спочивай зі світом, Майкле, насолоджуйся кубинськими сигарами в необмеженій кількості, зручними кріслами та нескінченним кіномарафоном".



Сем Лернер відав шану своєму дядькові / Скриншот допису

Що відомо про Майкла Лернера

Лернер народився 22 червня 1941 року в Брукліні, місті Нью-Йорк, у родині румунсько-єврейського походження. Його батьки – Бланш та Джордж Лернер. За словами Майкла, його батько "любив думати, що він торгує антикваріатом, але насправді він був збирачем сміття". Його молодший брат Кен, племінник Сем і племінниця Дженні також є акторами.

Окрім "Бартона Фінка" (1991 рік), Лернер також зіграв ролі: