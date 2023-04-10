Смерть зірки настала у суботу, 8 квітня. Про це повідомив його племінник і актор серіалу "Голдберги" Сем Лернер. Причину смерті не розголошують.
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Майкл Лернер помер у віці 81 рік
Минулої ночі ми втратили легенду. Важко висловити словами, наскільки блискучим був мій дядько Майкл і як він вплинув на мене. Його історії завжди надихали мене та змушували полюбити акторську майстерність. Він був найкрутішим, найвпевненішим у собі,
– написав Лернер.
"Мені дуже пощастило, що я провів з ним так багато часу, і нам усім пощастило, що ми можемо продовжувати спостерігати за його роботами, що залишилися, – продовжив Лернер. – Спочивай зі світом, Майкле, насолоджуйся кубинськими сигарами в необмеженій кількості, зручними кріслами та нескінченним кіномарафоном".
Сем Лернер відав шану своєму дядькові / Скриншот допису
Що відомо про Майкла Лернера
Лернер народився 22 червня 1941 року в Брукліні, місті Нью-Йорк, у родині румунсько-єврейського походження. Його батьки – Бланш та Джордж Лернер. За словами Майкла, його батько "любив думати, що він торгує антикваріатом, але насправді він був збирачем сміття". Його молодший брат Кен, племінник Сем і племінниця Дженні також є акторами.
Окрім "Бартона Фінка" (1991 рік), Лернер також зіграв ролі:
- Арнольда Ротштейна в "Вісімох чоловіках, що зрадили бейсбол" (1988),
- Філа Гіллмена в "Еймос і Ендрю" (1993 рік),
- директора тюрми в "Немає виходу" (1994 рік),
- Мела Хоровіца в телесеріалі "Нерозумна" (Clueless),
- Джеррі Міллера в "Красуня та Чудовисько" (1997 рік),
- Мера Еберта в "Годзілла" Роланда Еммеріха (1998 рік),
- містера Грінвея в "Ельфі" (2003 рік) та
- сенатора Брикмена в "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" (2014 рік).