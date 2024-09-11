Умер актер Питер Ренадей, подаривший свой голос учителю Сплинтеру в "Черепашках-ниндзя"
Источник:Townsend Coleman
Недавно отошел в вечность известный актер озвучивания Питер Ренадей, который получил известность благодаря озвучиванию персонажей анимационных сериалов. Особое признание он получил за работу в культовом мультсериале "Черепашки-ниндзя" 1987 года, где подарил свой голос учителю Сплинтеру – мудрому наставнику черепашек.
Питеру Ренадею было 89 лет. 8 сентября его нашли мертвым в собственном доме в Бербанке, Калифорния.
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Умер актер Питер Ренадей: подробности
По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. Его вклад в мир анимации и кино запомнится многим поколениям поклонников.
В частности, на трагическое известие о смерти Питера Ренадея отреагировал его коллега Таунсенд Коулман, который также работал над озвучиванием в мультсериале "Черепашки-ниндзя". Коулман, известный своими голосами Микеланджело, Шреддера и других персонажей, выразил глубокую печаль по поводу утраты.
Народ, я был опустошен сегодня утром, узнав о вчерашней кончине нашего дорогого сэнсэя Питера Ренадея. Пит был одним из самых искренних, лучших людей, которых я когда-либо знал, и я буду очень по нему скучать. Мне посчастливилось посетить его месяц назад, и он был таким ярким, как и всегда. Как это тяжело... легенда Disney и наш дорогой учитель Сплинтер – покойся с миром, мой дорогой друг,
– написал Таусенд Коулман.
Коулман подчеркнул, что Питер Ренадей оставил неизгладимый след в сердцах как своих коллег, так и многих поклонников.
Какие еще ленты озвучивал легендарный Питер Ренадей
Питер Ренадей сделал значительный вклад в мир анимации, озвучив персонажей во многих известных мультфильмах. Его голос можно услышать в таких лентах, как
- "Ходячий замок",
- "Навсикая из долины ветров",
- "Мулан",
- "Король Лев 2: Гордость Симбы",
- "Война тануки в периоды Хейсей и Помпоко".
Кроме этого, он работал над озвучкой множества популярных мультсериалов, среди которых
- "Утиные истории",
- "Трансформеры",
- "Лига справедливости",
- "Чудеса на виражах",
- "Ангел".
Его голос стал неотъемлемой частью многих классических анимационных проектов, которые до сих пор восхищают зрителей во всем мире.