Умер актер из фильмов "Звездные войны" и "Гарри Поттер": его нашли без сознания

Британский актер Пол Грант, сыгравший Эвока в шестой части "Звездных войн" и одного из гоблинов в "Гарри Поттере", скончался в Лондоне. Это произошло в возрасте 56 лет.

Звезду обнаружили без сознания в северной части Лондона, рядом с железнодорожной станцией "Кингс-Кросс". Медики констатировали отсутствие мозговой деятельности.

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Умер актер Пол Грант из фильмов "Звездные войны" и "Гарри Поттер"

16 марта его госпитализировали и приняли решение подключить к системе жизнеобеспечения. Однако 19 марта его отключили от системы, как сообщает The Guardian.

У Пола Гранта осталась любимая Мария Дворер, две дочери Софи и Николь и сын Робби.

Я опустошена. Мой отец был легендой во всем. Он всегда вызывал улыбку и смех на лице у всех. Он был готов на все ради любого и был большим фанатом "Арсенала". Он был актером, отцом и дедушкой,

– дочь Софи смущена из-за потери отца.

Мария Дворер поделилась: "Пол был любовью всей моей жизни. Самый смешной человек, которого я знала. Он сделал мою жизнь полной. Без него жизнь никогда не будет прежней".



Пол Грант / O Globo