Билл Коббс умер 25 июня в своем доме. Он рядом с семьей и друзьями в последние моменты своей жизни.

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Умер Билл Коббс: подробности

Трагическое известие сообщил его публицист Чак Джонс. Вероятно, причина смерти связана с преклонным возрастом. Стоит отметить, что за девять дней до смерти Билл Коббс отпраздновал свой 90-й юбилей.

Однако официально причину смерти не называют. Он умер в своем доме в районе Инленд Эмпайр, что находится на востоке от Лос-Анджелеса.

За его плечами была многолетняя успешная карьера. Его жизнь была полна ролей, которые оставили след в сердцах многих поклонников кино.

Что известно о карьере Билла Коббса

Свою карьеру в кино Билл Коббс начал поздно – в возрасте 40 лет. До этого он служил радарным техником в ВВС США, а после увольнения из армии работал продавцом офисных товаров в компании IBM.

Решив кардинально изменить свою жизнь, Билл Коббс переехал в Нью-Йорк, где присоединился к любительской театральной труппе. В 1974 году он дебютировал в кино.

Билл Коббс известен своими ролями в фильмах "Доверие Хадсакера" (1994), "Телохранитель" (1992) и "Ночь в музее" (2006).

Впервые он появился на большом экране в фильме "Взятие Пелама, один два три". В общем, в его биографии более 200 проектов. Наиболее популярным он стал после 50 лет, когда его актерское мастерство получило широкое признание.