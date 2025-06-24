Боролся с тяжелой болезнью: умер известный актер сериала "Санта-Барбара"

Стало известно о смерти известного актера Джо Маринелли. Он снялся в таких сериалах как "Утреннее шоу", "Санта-Барбара" и других.

На момент смерти актеру было 68 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CNN.

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Джо Маринелли умер от тяжелой болезни: что известно

О смерти актера сообщила его агент, отметив, что Джо Маринелли несколько лет боролся с раком горла и желудка. Больше деталей она не раскрыла.

За свою карьеру актер сыграл более 50 ролей. Особую известность он получил благодаря мыльной опере "Санта-Барбара", где исполнил роль Банни Тальятти и появился в 170 эпизодах.

Последним его проектом стало "Утреннее шоу", в котором он снялся в 20 сериях.

Джо Маринелли был успешным и признанным актером, номинированным на премию Гильдии киноактеров США в 2022 году за лучший драматический ансамбль.

Кстати, мы также рассказали, где сейчас актер, сыгравший роль харизматичного Адама в 1 сезоне сериала "Кофе с кардамоном". Узнайте подробности – по ссылке.