Боролся с тяжелой болезнью: умер известный актер сериала "Санта-Барбара"
- Известный актер Джо Маринелли умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком горла и желудка.
- Маринелли снялся в более чем 50 ролях, получил известность в "Санта-Барбаре" и был номинирован на премию Гильдии киноактеров США в 2022 году.
- Последним проектом актера было "Утреннее шоу".
- О смерти сообщила его агент, не раскрывая больше деталей.
Стало известно о смерти известного актера Джо Маринелли. Он снялся в таких сериалах как "Утреннее шоу", "Санта-Барбара" и других.
На момент смерти актеру было 68 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CNN.
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Джо Маринелли умер от тяжелой болезни: что известно
О смерти актера сообщила его агент, отметив, что Джо Маринелли несколько лет боролся с раком горла и желудка. Больше деталей она не раскрыла.
За свою карьеру актер сыграл более 50 ролей. Особую известность он получил благодаря мыльной опере "Санта-Барбара", где исполнил роль Банни Тальятти и появился в 170 эпизодах.
Последним его проектом стало "Утреннее шоу", в котором он снялся в 20 сериях.
Джо Маринелли был успешным и признанным актером, номинированным на премию Гильдии киноактеров США в 2022 году за лучший драматический ансамбль.
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