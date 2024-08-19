Печальную весть сообщил его менеджер Уилл Левин. Актер умер в кругу родных и близких в Лос-Анджелесе.

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По словам представителя звезды, Джон ушел в вечность еще 5 августа. Однако по неизвестным обстоятельствам менеджер решил рассказать о смерти легенды только через две недели. Точной причины гибели актера не назвали, но отметили, что он "умер естественной смертью".

Я очень расстроен смертью господина Эпри. Он был невероятно талантливым актером, и его любили друзья. Один из самых классных ребят, которых я знал,

– высказался Уилл Левин.

Известно, что у актера остались жена Бетси Граси и трое детей – дочь Николь от предыдущего брака и пасынки Марика Паркер и Валентино Граси.

Напомним, Джон Эпри дебютировал в 1968 году в фильме "Буллитт", где сыграл главную роль. Впоследствии актер познакомился с известным кинорежиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Именно он пригласил Джона на прослушивание на главную роль Майкла Корлеона в фильме "Крестный отец". Несмотря на то, что роль досталась Аль Пачино, Эпри сыграл Сальваторе Тессио во второй части киноленты.

Среди других работ Джона, где он принял участие: "Степфордские жены", "Нью-Джек-Сити", "Маньчжурский кандидат", "Клан Сопрано", "Спасенные звонком", "Команда А" и многие другие. В последние годы жизни Эпри был звездой британского драматического сериала "Залив".