Сумну звістку повідомив його менеджер Вілл Левін. Актор помер у колі рідних і близьких у Лос-Анджелесі.

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За словами представника зірки, Джон відійшов у вічність ще 5 серпня. Однак через невідомі обставини менеджер вирішив розповісти про смерть легенди лише через два тижні. Точної причини загибелі актора не назвали, але зазначили, що він "помер природною смертю".

Я дуже засмучений смертю пана Епрі. Він був неймовірно талановитим актором і його любили друзі. Один із найкласніших хлопців, яких я знав,

– висловився Вілл Левін.

Відомо, що в актора залишилися дружина Бетсі Грасі та троє дітей – дочка Ніколь від попереднього шлюбу та пасинки Маріка Паркер і Валентино Грасі.

Нагадаємо, Джон Епрі дебютував у 1968 році в фільмі "Буллітт", де зіграв головну роль. Згодом актор познайомився з відомим кінорежисером Френсісом Фордом Копполою. Саме він запросив Джона на прослуховування на головну роль Майкла Корлеоне у фільмі "Хрещений батько". Попри те, що роль дісталася Аль Пачіно, Епрі зіграв Сальваторе Тессіо у другій частині кінострічки.

Серед інших робіт Джона, де він взяв участь: "Степфордські дружини", "Нью-Джек-Сіті", "Маньчжурський кандидат", "Клан Сопрано", "Врятовані дзвінком", "Команда А" та багато інших. Протягом останніх років життя Епрі був зіркою британського драматичного серіалу "Затока".