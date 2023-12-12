Киновед Кломинская сообщила, что узнала о печальном известии по телефону. Кроме того, Стелла вспомнила жизненный и творческий путь режиссера-документалиста, который был очень богат важными для Украины трудами.

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Умер Игорь Кобрин: что произошло

О причинах смерти не сообщается. Стелла Кломинская сказала, что узнала печальное известие по телефону и сразу поделилась этим в сети.

И снова грустная весть… Как только по телефону сообщили… Ушел из жизни коллега, однокурсник, кинорежиссер Игорь Кобрин,

– написала Стелла.

Игорь Кобрин: что известно о режиссере