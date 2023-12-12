Киновед Кломинская сообщила, что узнала о печальном известии по телефону. Кроме того, Стелла вспомнила жизненный и творческий путь режиссера-документалиста, который был очень богат важными для Украины трудами.
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Умер Игорь Кобрин: что произошло
О причинах смерти не сообщается. Стелла Кломинская сказала, что узнала печальное известие по телефону и сразу поделилась этим в сети.
И снова грустная весть… Как только по телефону сообщили… Ушел из жизни коллега, однокурсник, кинорежиссер Игорь Кобрин,
– написала Стелла.
Игорь Кобрин: что известно о режиссере
- Игорь Дмитриевич Кобрин, украинский кинорежиссер, родился 2 февраля 1951 во Львове.
- Он – лауреат Шевченковской премии (1989) и заслуженный деятель искусств Украины (2008). Также он являлся членом Национального союза кинематографистов Украины и директором студии "Телекон".
- Кобрин приступил к созданию документальной трилогии "Чернобыль: Два цвета времени", которую снимали во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
- С более чем тридцатилетним опытом в сфере кинематографии, он внес весомый вклад в создание более десяти сериалов и фильмов, за что получил многочисленные награды.