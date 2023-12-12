Кінознавиця Кломінська повідомила, що дізналася про сумну звістку телефоном. Окрім того, Стелла пригадала життєвий та творчий шлях режисера-документаліста, який був дуже багатим на важливі для України праці.

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Про причини смерті не повідомляється. Стелла Кломінська сказала, що дізналась сумну звістку телефоном і одразу поділилась цим у мережі.

І знову сумна звістка… Щойно телефоном повідомили… Пішов із життя колега, однокурсник, кінорежисер Ігор Кобрин,

– написала Стелла.

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