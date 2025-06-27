Был номинирован на шесть премий Оскара: умер композитор музыки к фильму "Миссия невыполнима"
- Умер аргентинско-американский композитор Лало Шифрин, известный музыкой к "Миссии невыполнимой", в возрасте 93 лет.
- Сын композитора сообщил, что смерть наступила от осложнений пневмонии, и семья была рядом в момент его смерти.
- Лало Шифрин создал музыку ко многим фильмам, включая "Грязный Гарри" и "Ужас Амитивилля", и получил четыре премии "Грэмми" и шесть номинаций на Оскар.
Стало известно о смерти аргентинско-американского композитора Лало Шифрина. Он известен как автор музыки к фильму "Миссия невыполнима" и более ста других аранжировок для кино и телевидения.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CBS News. Шифрина не стало в возрасте 93 лет.
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Умер Лало Шифрин – автор музыки к фильму "Миссия невыполнима": что известно
О смерти композитора заявил его сын, также музыкант, Райан. По его словам, отец умер от осложнений, вызванных пневмонией.
Сын композитора Райан отметил, что его семья была рядом в момент смерти, и композитор ушел из жизни мирно. Он также выразил благодарность за возможность быть с ним до последнего, добавив, что они до сих пор пытаются пережить потерю и очень тронуты всей любовью и поддержкой, которую получили.
Все еще пытаемся пережить эту потерю и очень тронуты всей любовью и поддержкой, которую мы получили,
– сказал музыкант.
Кроме работы над музыкой к фильму "Миссия невыполнима" Лало Шифрин также работал над фильмами "Грязный Гарри", "Афера II", "Хладнокровный Люк" и "Ужас Амитивилля" и многими другими. На его счету – десятки номинаций и престижных наград. Среди них: четыре премии "Грэмми" и шесть номинаций на премии Оскар.
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