Кроме этого, он занимался производством различных музыкальных клипов, в частности, на песню "Країна мрій" ВВ. О смерти режиссера Сергея Мельниченко сообщила студия "Красная собака".

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Умер режиссер-аниматор Сергей Мельниченко

Информацию о смерти Сергея также подтвердила партнерша и соучредитель "Красной собаки" Елена Голубева. Она сообщила, что режиссер умер от сердечной недостаточности.

"Благодарна за безграничный талант, ты была как вспышка в моей жизни – озарял ее, иногда до ожогов. Тебя можно было либо обожать, либо ненавидеть, но равнодушным ты точно никого не оставлял. Говорят, те, кто умирают перед Пасхой, попадают в рай. Ты был атеистом, но я уверена, что если это так, то в раю все начнут делать анимацию", — написала она на своей странице у фейсбуке.

Прощание с Сергеем Мельниченко состоится 20 апреля в городе Киеве на Бойковой, 16 в 13:30 часов.

Ушел из жизни основатель и вдохновитель студии. "Студия – плод моего воображения" говорил он. Светлая память!

– сообщили на странице студии "Красная собака".

Сергей Мельниченко вместе с Еленой Голубевой в 2005 году основали учебную студию анимации "Красная собака". С 2012 года оно стало производственным.



Во время работы на студии режиссер много времени уделял образованию начинающих аниматоров, а еще был преподавателем по компьютерным технологиям производства у аниматоров в КНУТиТВ имени Карпенко-Карого.

Короткометражные фильмы Сергея Мельниченко:

"Молния";

"Девочка с рыбьим хвостом" (2013 год) – его впервые в Украине сделали в стерео 3D.

"Великолепное чудовище" и другие.

В 2020 году вышел полнометражный анимационный фильм Анатолия Лавренишина "Виктор-Робот", где Сергей выступил в роли сопродюсера и директора по производству.

"Виктор_Робот ": смотрите трейлер фильма