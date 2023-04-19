Крім цього, він займався виробництвом різних музичних кліпів, зокрема на пісню "Країна мрій" ВВ. Про смерть режисера Сергія Мельниченка повідомила студія "Червоний собака".

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Помер режисер-аніматор Сергій Мельниченко

Інформацію про смерть Сергія також підтвердила партнерка та співзасновниця "Червоного собаки" Олена Голубєва. Вона повідомила, що режисер помер від серцевої недостатності.

"Вдячна за безмежний талант, ти був наче спалах в моєму житті – осяював його, іноді до опіків. Тебе можна було або обожнювати, або ненавидіти, але байдужим ти точно нікого не залишав. Кажуть, ті, хто помирають перед Пасхою, потрапляють до раю. Ти був атеїстом, але я впевнена, що якщо це так, то в раю всі почнуть робити анімацію", — написала вона на своїй сторінці.

Прощання з Сергієм Мельниченком відбудеться 20 квітня у місті Києві на Бойковій, 16 о 13:30 годині.

Пішов з життя засновник та натхненник студії. "Студія – плід моєї уяви" казав він. Світла пам’ять!

– повідомили на сторінці студії "Червоний собака".

Сергій Мельниченко разом з Оленою Голубєвою у 2005 році заснували навчальну студію анімації "Червоний собака". З 2012 року вона стала виробничою.



Під час роботи на студії режисер багато часу приділяв освіті аніматорів-початківців, а ще був викладачем із комп’ютерних технологій виробництва в аніматорів у КНУТіТБ імені Карпенко-Карого.

Короткометражні фільми Сергія Мельниченка:

"Маланка";

"Дівчинка з риб’ячим хвостом" (2013 рік) – його вперше в Україні зробили в стерео 3D.

"Чудове чудовисько" та інші.

У 2020 році вийшов повнометражний анімаційний фільм Анатолія Лавренішина "Віктор-Робот", де Сергій виступив в ролі співпродюсера та директора із виробництва.

"Віктор_Робот": дивіться трейлер фільму