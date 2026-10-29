"В окружении музыки и слез": умер Патрик Стюарт – легенда "Люди Икс"

Выдающийся британский актер сэр Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет. Он известен по ролям в франшизах "Звездный путь" и "Люди Икс".

Последние дни жизни легенда кино провел под опекой своей жены Санни после непродолжительной борьбы с тяжелым недугом – болезнью Альцгеймера. О трагической новости сообщили на официальной странице артиста в социальных сетях, пишет TMZ.

Стало известно, что актер скончался еще в понедельник, однако публично о потере семья объявила лишь сейчас. Легенда фильмов о "Людях Икс" умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

В официальном заявлении отмечается, что в последние минуты рядом со звездой были его ближайшие друзья и члены семьи. Прощание с выдающимся артистом было наполнено светлой грустью и теплыми воспоминаниями.

Он был окружен теплыми объятиями, живой музыкой, молитвами, слезами и смехом,

– говорится в сообщении семьи.

Мы навсегда сохраним в памяти спокойствие и задумчивость на его лице – неизменное напоминание о его несокрушимом достоинстве,

– добавили родные Стюарта.

Помимо болезни Альцгеймера Патрик Стюарт боролся также с деменцией с тельцами Леви – прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием.

Самые известные фильмы, в которых играл Патрик Стюарт

Важнейшие роли Стюарта, сделавшие его кумиром миллионов, – роль профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс" и капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути". Отдельно стоит упомянуть культовый сериал "Звездный путь: Следующее поколение" (1987-1994), обеспечивший Стюарту статус международной звезды.

Вот по каким лентам зрители также будут навсегда помнить легенду кино:

"Экскалибур" – 1981

"Дюна" – 1984

"Робин Гуд: Мужчины в трико" – 1993

"Теория заговора" – 1997

"Зеленая комната" – 2015

"Ангелы Чарли" – 2019

Помимо десятилетий выдающейся актерской карьеры, Патрик Стюарт оставил после себя значительный след в благотворительности. На протяжении многих лет он активно поддерживал многочисленные гуманитарные инициативы и помогал тем, кто в этом нуждался.

Не так давно ушел из жизни молодой актер Ар Джей Митт, который стал известен благодаря роли в культовом сериале "Во все тяжкие".