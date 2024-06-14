Актер Норман Ридус, сыгравший Дэрила в сериале, не разглашает причину смерти. Однако искренне скорбит из-за большой потери.

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Умер пес Дэрила из сериала "Ходячие мертвецы"

О потере четвероногого друга сообщили на официальной инстаграм-странице сериала. В посте говорилось: "Покойся с миром, лучший мальчик во Вселенной "Ходячих мертвецов", Севен". Эти слова отражали печаль и скорбь всех, кто полюбил этого пса за его роль в сериале.

Норман Ридус также поделился в инстаграм трогательными фотографиями со своим сериальным компаньоном. На этих фото запечатлены теплые моменты их совместной работы, показывая, насколько близкими были их взаимоотношения не только на экране, но и в реальной жизни.

Севен появлялся в 25 сериях "Ходячих мертвецов": что известно

Начиная с 9 сезона, который вышел на экраны в 2018 году, пес появился в сериале "Ходячие мертвецы". Тогда ему был всего год, и с тех пор он стал любимцем не только фанатов, но и актеров. В сериале Севен играл собаку-компаньона Дэрила с кличкой "Пес".

По сюжету, животное сначала принадлежало Лии, возлюбленной Дэрила, которую сыграла актриса Линн Коллинз. После того как девушка бесследно исчезла, Дэрил решил взять опеку над четвероногим другом.