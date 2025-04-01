Умер известный австралийский актер, который стал звездой фильма "Безумный Макс: Дорога гнева"

30 марта 2025 года стало известно о смерти известного австралийского актера Ричарда Нортона. Кроме актерской деятельности, его также знали как каскадера и мастера боевых искусств.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм страницу Нортона. О его потере сообщила супруга Джуди Нортон.

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Умер Ричард Нортон: что известно

Звезды фильма "Безумный Макс: Дорога гнева" не стало 30 марта 2025 года. На момент смерти актеру было 75 лет. Однако причину пока не называют.

Я онемела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все, что имела. Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь моей жизни. Я использую это время, чтобы примириться с моей большой потерей. Джуди,

– написала жена актера.

Ричард Нортон был известен киноманам, в частности, по фильмам, "Безумный Макс: Дорога гнева" и "Железный кулак".

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