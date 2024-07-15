Умер на следующий день после дня рождения: не стало известного актера Ричарда Симмонса

Американский комик, фитнес-тренер и актер Ричард Симмонс, известный своим участием в фильмах "Чего хотят женщины", "Задержка в развитии", "Вечерняя тень" и многих других киноработах, ушел из жизни. Ричарду Симмонсу было 76 лет.

Даже в свои последние моменты Ричард оставался окружен любовью и поддержкой тех, кто его ценил. Ведь он умер на следующий день после своего дня рождения.

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Умер Ричард Симмонс: что известно

В марте этого года Ричард Симмонс сообщил, что у него диагностировали рак кожи. Эта новость стала шоком для многих его поклонников и близких. Однако, связан ли этот диагноз с его смертью, пока что неизвестно. Официальная причина смерти остается неопределенной, и не исключено, что она могла быть вызвана другими факторами, такими как внезапная остановка сердца, о которой также говорят.

Несмотря на этот тяжелый диагноз, Ричард продолжал жить активно и поддерживать своих поклонников до последнего. Таким его вспоминает родной брат.

Я не хочу, чтобы люди грустили из-за моего брата. Я хочу, чтобы они помнили его за ту искреннюю радость и любовь, которые он приносил в их жизнь. Он действительно заботился о людях. Он звонил, писал и отправлял электронные письма тысячам поклонникам на протяжении всей своей карьеры, предлагая помощь. Так что не скучайте. Отпразднуйте его жизнь,

– написал Ленни Симмонс.

Его смерть стала большой потерей для всех, кто знал и любил его. Ричард Симмонс останется в памяти как человек, который всегда излучал позитив и помогал другим находить силы в себе, даже в самые тяжелые моменты жизни.