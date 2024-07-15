Навіть у свої останні моменти Річард залишався оточений любов'ю та підтримкою тих, хто його цінував. Адже він помер на наступний день після свого дня народження.

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Помер Річард Сіммонс: що відомо

У березні цього року Річард Сіммонс повідомив, що у нього діагностували рак шкіри. Ця новина стала шоком для багатьох його шанувальників і близьких. Проте, чи пов'язаний цей діагноз з його смертю, поки що невідомо. Офіційна причина смерті залишається невизначеною, і не виключено, що вона могла бути спричинена іншими факторами, такими як раптова зупинка серця, про яку також говорять.

Попри цей важкий діагноз, Річард продовжував жити активно і підтримувати своїх шанувальників до останнього. Таким його згадує рідний брат.

Я не хочу, аби люди сумували через мого брата. Я хочу, щоб вони пам'ятали його за ту щиру радість та любов, які він приносив у їхнє життя. Він справді дбав про людей. Він дзвонив, писав і надсилав електронні листи тисячам шанувальникам протягом усієї своєї кар'єри, пропонуючи допомогу. Тож не сумуйте. Відсвяткуйте його життя,

– написав Ленні Сіммонс.

Його смерть стала великою втратою для всіх, хто знав і любив його. Річард Сіммонс залишиться в пам'яті як людина, яка завжди випромінювала позитив і допомагала іншим знаходити сили в собі, навіть у найважчі моменти життя.