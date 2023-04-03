О смерти Евгения сообщил Одесский украинский театр, передает 24 Канал. 3 апреля состоится прощание с актером.
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Умер украинский актер Евгений Бубер
О смерти актера сообщил театр имени Василька в своем фейсбуке: "К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло. Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады. На 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом, перестало биться сердце заслуженного деятеля искусств Украины, советника директора-художественного руководителя театра, неизменного ведущего праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателя сценического мастерства – Евгения Бубера".
К сожалению, это верно. После тяжелой продолжительной борьбы с неизлечимой онкологией, Женя покинул этот мир. Приглашаем всех неравнодушных почтить его память в понедельник, 3 апреля в фойе украинского драматического театра им. Василия Василька. Огромная благодарность всем, кто его любил и поддерживал все это время,
– сообщили на странице актера в инстаграме.
Евгений Бубер / Фото с инстаграма актера
Кратко о Евгении Бубере
- Евгений Бубер получил образование в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина.
- Позже он работал актером в Одесском театре-студии Перекрестка и еврейском театре Гевел Геволим.
- В 2010 году он был назначен директором Одесского театра юного зрителя. Кроме того, Евгений также выступал в качестве актера и ведущего концерта оркестра Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько.
- В январе 2022 года актеру поставили диагноз аденокарциномы легких третьей стадии.