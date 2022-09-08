Умерла Елизавета II: лучшие киноленты о королеве Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября. Она стала подлинным символом. Эта женщина, хранительница традиций, у каждого оставила только светлые воспоминания, а многих режиссеров вдохновила на десятки фильмов и сериалов.

Редакция Кино 24 выбрала лучшие фильмы и сериалы, которые помогут погрузиться в королевскую жизнь и узнать больше о 70-летнем правлении Елизаветы II.

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Известно, что Елизавета II в детстве даже не мечтала стать королевой, ведь это было настолько маловероятно, что родители Ее Величества, по-видимому, и не допускали такого мнения. Однако после того, как король Эдуард VIII отрекся от трона ради брака с любимой, монархом стал отец Елизаветы II – Георг VI. После его смерти в 1952 году Ее Величество возглавило Соединенное Королевство Великобритании. Тогда королю было всего 27 лет.

Фильмы и сериалы о королеве Великобритании Елизавете II

"Коронация королевы", 1953 год

Этот документальный исторический фильм повествует о процессе коронации королевы Елизаветы II. Фильм получил номинацию на Оскар, Золотой глобус и премию BAFTA.

"Коронация королевы" 1953: смотрите трейлер



Сериал "Корона", 2016 и по сей день

События сериала основаны на исторических фактах, однако сюжет содержит и вымышленные сцены. "Корону" считают одним из лучших сериалов современности, ведь он демонстрирует, как Елизавета II сошла на трон и на протяжении всего своего правления хранила извечные традиции. Авторы проекта показали, насколько мудро и взвешено Ее Величество со своими родственниками и помощниками находят выход из любых ситуаций.

Сериал "Корона" 5 сезон: смотрите трейлер

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"Королева", 2006 год

Пожалуй, одним из сложнейших моментов жизни британской монархии была гибель принцессы Дианы. Все знали о ее непростом браке и отношениях с королевскими родственниками. После новостей об аварии Елизавета II с внуками Гарри и Уильямом уединилась в загородной резиденции и готовилась к прощанию с невесткой.

Кинолента "Королева" расскажет именно об этом этапе жизни Букингемского дворца и роли премьер-министра Тони Блэра в информировании общественности. Фильм точно не разочарует зрителей, ведь искусная игра Гелен Миррен не дает и судьбы сомнения, что перед вами – реальная жизнь королевы.

Фильм "Королева" 2006: смотрите видео

"Лондонские каникулы", 2014 год

Кинолента "Лондонские каникулы" показывает жизнь Елизаветы II и ее сестры Маргарет еще до коронации. Преемники британского престола активно помогали военным во время Второй мировой войны. Так, Елизавета II выучилась на механика и чинила автомобили. Поэтому в 1945 г. знаменитые британки отправились на площадь Лондона праздновать победу над фашизмом. В какие приключения попали Елизавета II и Маргарет – узнаете в комедии "Лондонские каникулы".

"Лондонские каникулы" 2014: смотрите трейлер

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"Королева мира", 2018 год

Документальная кинолента "Королева мира" стала настоящей сенсацией. Все потому, что Ее Величество крайне редко подпускало журналистов к дворцу. Однако в 2018 году она несколько дней провела перед камерой, показав закулисные детали подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также свои ежедневные дела.

Документальная лента "Королева мира": смотрите видео



"Королевский корги", 2019 год

Это мультфильм о приключениях Рекса, любимой собаки королевы Великобритании.

"Королевские корги" 2019: смотрите трейлер



"Король говорит", 2010 год

Фильм рассказывает о Георге VI, готовящемся к возглавлению монархии. Единственной его проблемой является боязнь выступать на публике и заикании. Поможет будущему королю специалист по нетрадиционным методам лечения. В картине можно увидеть маленькую Елизавету II и ее сестру.

"Король говорит" 2010: смотрите онлайн

The Queen Unseen, 2021 год

В документальной ленте решили показать, что Елизавета II – не только королева одного из самых влиятельных государств мира, но любящая жена и мама, а также любительница природы. В фильме показали о:

Турне Елизаветы II и Филиппа в 1953 году;

Рождество в Новой Зеландии;

Елизавета II и природа;

Работа королевы Елизаветы II.

The Queen Unseen: смотрите видео