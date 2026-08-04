Как сообщает TMZ, Мэри Ривера скончалась еще 15 апреля в Гонолулу. Ей было 82 года. По словам родственников, актриса перенесла инсульт, после которого впала в кому. Врачи предупредили, что даже в случае пробуждения шансы на выздоровление были минимальными, поэтому близкие приняли непростое решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.



Мэри Ривера / Фото KHON2 News



В фильме Marvel Мэри Ривера сыграла филиппинскую бабушку Неда Лидса. Хотя ее появление на экране длилось недолго, именно эта сцена запомнилась многим поклонникам фильма. Ее героиня обращается к Человеку-пауку в исполнении Эндрю Гарфилда на тагальском языке и просит убрать паутину с потолка, а Нед переводит ее слова.

По словам родных, именно роль в "Человеке-пауке: Нет пути домой" стала одним из самых больших поводов для гордости в жизни актрисы. На кастинг ее уговорила пойти семья, и это решение в итоге подарило ей возможность стать частью одного из самых успешных фильмов Marvel.

У Мэри Риверы остались муж Алехандро, дети, 11 внуков и четверо правнуков.

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К слову, в последние дни Голливуд потрясла еще одна печальная новость. Умер звезда культового сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе, которому было 80 лет.