Як повідомляє TMZ, Мері Рівера померла ще 15 квітня у Гонолулу. Їй було 82 роки. За словами родини, акторка перенесла інсульт, після якого впала в кому. Лікарі попередили, що навіть у разі пробудження шанси на одужання були мінімальними, тому близькі ухвалили непросте рішення відключити її від апарату життєзабезпечення.



Мері Рівера / Фото KHON2 News



У стрічці Marvel Мері Рівера зіграла філіппінську бабусю Неда Лідса. Хоча її поява на екрані тривала недовго, саме ця сцена запам'яталася багатьом шанувальникам фільму. Її героїня звертається до Людини-павука у виконанні Ендрю Гарфілда тагальською мовою та просить прибрати павутиння зі стелі, а Нед перекладає її слова.

За словами рідних, саме роль у "Людині-павуку: Додому шляху нема" стала одним із найбільших приводів для гордості у житті акторки. На кастинг її вмовила піти сім'я, і це рішення зрештою подарувало їй можливість стати частиною одного з найуспішніших фільмів Marvel.

У Мері Рівери залишилися чоловік Алехандро, діти, 11 онуків і четверо правнуків.

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До слова, останніми днями Голлівуд сколихнула ще одна сумна новина. Помер зірка культового серіалу "Клан Сопрано" Вінсент Пасторе, якому було 80 років.