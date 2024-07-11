Звезды не стало в ее доме в Комптоне, Калифорния. Известно, что за последние десять лет Пэт Колберт перенесла три инсульта.

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Умерла Пэт Колберт: что известно

Из-за проблем со здоровьем она вынуждена была отойти от дел и прекратить свою актерскую карьеру. Смерть актрисы стала большой потерей для ее семьи, друзей и поклонников.

Пэт Колберт до сих пор не похоронили. Церемония прощания с актрисой запланирована на 20 июля. Коллеги звезды с грустью подтвердили новость о ее смерти и выразили свои соболезнования. Они отметили ее значительный вклад в киноиндустрию и тепло вспоминают совместные моменты, проведенные вместе на съемочных площадках.

Карьера актрисы в основном состояла из участия в телесериалах, которые в далекие 90-е с удовольствием просматривали в США. Самой яркой ролью американки считается ее героиня Дора Мэй в сериале "Даллас". Эта роль принесла ей широкую популярность и любовь зрителей, закрепив ее как одну из незабываемых звезд того времени.

Помимо "Далласа", она появлялась во многих других популярных проектах, что сделало ее узнаваемой и любимой актрисой для нескольких поколений телезрителей.