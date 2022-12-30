Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 год. Ее трижды признавали дизайнером года – в 1990, 1991 и 2006 годах. В 2007 – 2008 годах в ее коллекции появилось "Облачное платье", которое позже было переработано для героини Керри Брэдшоу в сериале "Секс и город".

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Что известно о платье Керри Брэдшоу, которое создала легендарная Вивьен Вествуд

Роскошное платье, изготовленное из шелкового атласа цветов слоновой кости и тафты Radzimir, стало настоящим хитом Вивьен Вествуд и принесло ей безумную прибыль. Дизайнер сшила около 30 версий этого платья.

Наше свадебное платье всегда максимально отражало суть коллекции и является изюминкой. В сериале "Секс и город" Керри прислали множество вариантов, однако платье, разработанное Вивьен Вествуд, явно выделялось среди других и стало его выбором для свадьбы. Шоу, безусловно, помогло увеличить популярность и заметность этого платья.

– говорил представитель Вествуд изданию Glamour.

Вспомним, в финале оригинального сериала "Секс и город", Керри в этом платье и ее любимый все-таки произносят присяги верности друг другу, забыв о том, как Мистер Биг бросил Керри у алтаря перед роскошной свадьбой в Нью-Йоркской публичной библиотеке.



Сара Джессика Паркер в роскошном платье Вивьен Вествуд / Фото из соцсетей

Интересно, что через 14 лет после этого Сара Джессика Паркер снова поразила видом в том же платье во время съемок 2 сезона "И просто так". В этот раз она решила дополнить свой вид яркими бирюзовыми перчатками из шелка, переходящими в накидку с открытыми плечами, а также синими атласными туфлями на каблуке Manolo Blahnik с острым носком.

Пока мир нетерпеливо ждет второй сезон "И просто так", мы можем только догадываться, почему Керри снова предстала в знаменитом платье.



Сара Джессика Паркер в роскошном платье Вивьен Вествуд / Фото из инстаграма "И просто так..."