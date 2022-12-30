Вів'єн Вествуд померла у віці 81 рік. ЇЇ тричі визнавали дизайнеркою року – у 1990, 1991 та 2006 роках. У 2007 – 2008 роках в її колекції з’явилася "Хмарна сукня", яка пізніше була перероблена для героїні Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто".

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Що відомо про сукню Керрі Бредшоу, яку створила легендарна Вів'єн Вествуд

Розкішне плаття, виготовлене ​​з шовкового атласу кольорів слонової кістки та тафти Radzimir, стало справжнім хітом Вів'єн Вествуд та принесло їй шалені прибутки. Дизайнерка пошила близько 30 версій цієї сукні.

Наша весільна сукня завжди максимально відображала суть колекції та є родзинкою. У серіалі "Секс і місто" Керрі надіслали безліч варіантів, проте сукня, розроблена Вів'єн Вествуд, явно виділялася серед інших і стала її вибором для весілля. Шоу, безперечно, допомогло збільшити популярність і помітність цієї сукні,

– говорив представник Вествуд виданню Glamour.

Згадаємо, у фіналі оригінального серіалу "Секс і місто", Керрі у цій сукні і її коханий все-таки вимовляють присяги вірності один одному, забувши про те, як Містер Біг кинув Керрі біля вівтаря перед розкішним весіллям у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.



Сара Джессіка Паркер у розкішній сукні Вів'єн Вествуд / Фото з соцмереж

Цікаво, що через 14 років після цього Сара Джессіка Паркер знову вразила виглядом у тій самій сукні під час зйомок 2 сезону "І просто так". Цього разу вона вирішила доповнити свій вигляд яскравими бірюзовими рукавичками із шовку, які переходять у накидку з відкритими плечима, а також синіми атласними туфлями на підборах Manolo Blahnik з гострим носком.

Поки світ нетерпляче чекає на другий сезон "І просто так", ми можемо тільки здогадуватися, чому Керрі знову постала у знаменитій сукні.



Сара Джессіка Паркер у розкішній сукні Вів'єн Вествуд / Фото з інстаграму "І просто так..."