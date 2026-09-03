В 33 года ушла из жизни звезда Disney: что известно о смерти Карлы Джеффри

Актриса Карла Джеффри, известная зрителям по роли Би в популярной франшизе Disney "Зомби", скончалась в возрасте 33 лет. О ее смерти 2 сентября сообщила менеджер артистки Карла Александер.

Как сообщает thenews, причина смерти пока не разглашается. Поэтому пока нет никаких официальных объяснений относительно того, что случилось с актрисой, а семья и близкие просят уважать их частную жизнь.

Менеджер Карлы Джеффри написала о ее смерти в соцсетях, отметив, каким ярким и талантливым человеком она была.



Карла Джеффри / Фото Disney



По словам Александер, она более 20 лет наблюдала за профессиональным и личным становлением актрисы и назвала ее чрезвычайно жизнерадостной женщиной.

Ее сияющая улыбка могла озарить любую комнату, – написала менеджер.

Она также подчеркнула, что Джеффри была для нее не просто клиенткой, а фактически членом семьи.

Близкие актрисы попросили не беспокоить семью в этот сложный период.

Карла Джеффри начала сниматься еще в 13 лет

Актерский дебют Джеффри состоялся в 2006 году в фильме "Phat Girlz" с Мо'Ник.

После этого она появлялась в популярных телевизионных проектах, в частности в "Сумасшедшие каникулы", "Удачи, Чарли!", "Miss Guided" и "Southland".

Ее карьера началась еще в 2006 году, а больше всего зрителей она покорила ролью Би в "Зомби". Теперь поклонники и коллеги вспоминают актрису, которую ее менеджер назвала человеком с особым, незабываемым светом.

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