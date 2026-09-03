Як повідомляє thenews, причина смерті наразі не розголошується. Тож поки немає жодних офіційних пояснень щодо того, що сталося з акторкою, а родина та близькі просять поважати їхнє приватне життя.

Менеджерка Карли Джеффрі написала про її смерть у соцмережах, згадавши, якою яскравою та талановитою людиною вона була.



Карла Джеффрі / Фото Disnay



За словами Александер, вона понад 20 років спостерігала за професійним і особистим становленням акторки та назвала її надзвичайно життєрадісною жінкою.

Її сяюча усмішка могла осяяти будь-яку кімнату, — написала менеджерка.

Вона також наголосила, що Джеффрі була для неї не просто клієнткою, а фактично членом родини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Близькі акторки попросили не турбувати родину в цей складний період.

Карла Джеффрі почала зніматися ще у 13 років

Акторський дебют Джеффрі відбувся у 2006 році у фільмі Phat Girlz з Мо'Нік.

Після цього вона з'являлася у популярних телевізійних проєктах, зокрема "Шалені канікули", "Удачі, Чарлі!", Miss Guided та Southland.

Її кар'єра розпочалася ще у 2006 році, а найбільше глядачів вона підкорила роллю Бі у "Зомбі". Тепер шанувальники та колеги згадують акторку, яку її менеджерка назвала людиною з особливим світлом, що не забувається.

Нещодавно Україна також попрощалася із заслуженим артистом України Леонідом Марченком, який помер у 88 років.