Як повідомляє thenews, причина смерті наразі не розголошується. Тож поки немає жодних офіційних пояснень щодо того, що сталося з акторкою, а родина та близькі просять поважати їхнє приватне життя.
Менеджерка Карли Джеффрі написала про її смерть у соцмережах, згадавши, якою яскравою та талановитою людиною вона була.
Карла Джеффрі / Фото Disnay
За словами Александер, вона понад 20 років спостерігала за професійним і особистим становленням акторки та назвала її надзвичайно життєрадісною жінкою.
Її сяюча усмішка могла осяяти будь-яку кімнату, — написала менеджерка.
Вона також наголосила, що Джеффрі була для неї не просто клієнткою, а фактично членом родини.
Близькі акторки попросили не турбувати родину в цей складний період.
Карла Джеффрі почала зніматися ще у 13 років
Акторський дебют Джеффрі відбувся у 2006 році у фільмі Phat Girlz з Мо'Нік.
Після цього вона з'являлася у популярних телевізійних проєктах, зокрема "Шалені канікули", "Удачі, Чарлі!", Miss Guided та Southland.
Її кар'єра розпочалася ще у 2006 році, а найбільше глядачів вона підкорила роллю Бі у "Зомбі". Тепер шанувальники та колеги згадують акторку, яку її менеджерка назвала людиною з особливим світлом, що не забувається.
Нещодавно Україна також попрощалася із заслуженим артистом України Леонідом Марченком, який помер у 88 років.