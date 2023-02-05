Актриса Уна Чаплин, поддержавшая россиян, сыграет в "Аватаре 3" лидера агрессивного племени

В третьей части "Аватара" появится новое огненное племя На’ви. Его лидером станет актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин, поддержавшая россиян в войне против Украины. Ранее она подчеркнула "оставить войну в прошлом".

Режиссер Джон Ландау в новом интервью рассказал некоторые подробности "Аватару 3". Он заинтриговал новыми персонажами в фильме и сообщил, что они будут враждебно настроены к Джейку Салли, Нейтири и их детям.

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Уна Чаплин, поддерживающая россиян, сыграет в "Аватаре 3" лидера агрессивного племени

Основные съемки "Аватару 3" завершены, а выход ленты в широкий прокат ожидается. 20 декабря 2024 года. Третья глава запланированной саги из 5 фильмов познакомит зрителей с основанными на огне "Людьми пепла" во главе с Варангом. Однако, в отличие от клана Меткаина, эти люди На’ви – не самые гостеприимные.

Они будут жить среди огня и будут плохими, согласно их моральному кодексу, будут выглядеть дико и делать жестокие вещи. Главарем этой группы людей будет Варанг, в которого превратится актриса Уна Чаплин. Звезда "Игры престолов" на самом деле уже давно подписала контракт со вселенной "Аватару", но до конца точно не было известно о ее судьбе.

Есть хорошие и плохие люди. Так же и на стороне На’ви,

– сказал режиссер Джон Ландау о населении, с которым он будет экспериментировать в следующей части.

Уна Чаплин: что известно об актрисе

В конце декабря Уна Чаплин поддержала Россию и сказала прекратить войну. Полномасштабное вторжение россиян актриса назвала "этими обстоятельствами". Кроме того, она заявила, что, когда россиян называют плохими, – это всего-навсего стереотипы в обществе.

Уна Чаплин родилась в Мадриде. Ее родители – актриса Джеральдина Чаплин и чилийский кинооператор Патрисио Кастилья. Училась в Шотландии. В 2007 году окончила Королевскую академию драматического искусства. Дебютировала в кино в 2007 году. Впервые появилась в кино в 2007 году – сыграла в короткометражке. В 2008 году получила роль в фильме "Квант милосердия". Трижды появлялась в кино вместе со своей матерью.

2014 Уну Чаплин номинировали на премию Гильдии киноактеров США за роль в телесериале "Игра престолов" в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале".

Наиболее известна по сериалу "Игра престолов", где она сыграла Талису Мейгир, целительницу из Волантиса, которая следует за Роббом Старком (Ричард Мэдден) и его армией, прежде чем влюбиться в Короля Севера и наконец выйти замуж. Актриса также является внучкой легендарного Чарли Чаплина и может стать столь важным персонажем в "Аватаре", как Зои Салдана и Сэм Уортингтон.

Уна Чаплин в сериале "Игра престолов" / Кинориум

В 2022 году актриса сыграла в остросюжетном минисериале от Netflix "Измена". По сюжету будущее агента МИ-6 выглядит безрадостно после встречи с российской шпионкой, так что ему придется переосмыслить всю свою жизнь.

Фильмы, в которых сыграла:

"Квант милосердия" 2008 год,

"Изображение смерти" 2009 год,

"Двойник дьявола" 2011 год,

"Дружба и никакого секса?" 2013 год,

"Самое длинное путешествие" 2015 год,

"Аватар 2" 2022 год,

"Аватар 3" 2023 год.

Сериалы, в которых приняла участие: