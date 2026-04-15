2 российских сериала снова в трендах среди украинцев: какие ленты стоит забыть раз и навсегда

В последнее время в Украине выходит немало действительно качественных сериалов, которые захватывают зрителей и дарят приятные эмоции. В то же время остаются те, кто до сих пор ностальгирует по старым российским проектам, которые когда-то были чрезвычайно популярны среди украинцев.

Впрочем, это контент, который стоит оставить в прошлом раз и навсегда. В материале 24 Канала рассказываем, что это за ленты, почему их не стоит смотреть сегодня, а также предлагаем достойную альтернативу.

Какие российские сериалы снова стали популярными среди украинцев?

Несмотря на то, что в Украине появляется все больше качественных, интересных и современных сериалов, до сих пор остаются люди, которые ностальгируют по старым российским проектам, что когда-то были популярными среди украинцев. Так, последнее время в трендах снова появились сразу два российских сериала – "Универ" и "Молодежка".

"Универ" – это ситком о жизни студентов, которые живут в общежитии. Сериал выходил в 2008-2011 годах и в свое время был чрезвычайно популярным как в Украине, так и в России.

"Молодежка", что выходила с 2013 по 2019 год, рассказывает о молодежной хоккейной команде "Медведи" и ее путь к успеху.

Почему стоит раз и навсегда забыть эти сериалы?

Хотя эти сериалы могут вызвать чувство ностальгии, сегодня стоит сознательно отказаться от просмотра российского контента, даже если он когда-то имел широкую популярность. Важно помнить, что значительная часть людей, причастных к созданию этих проектов, сейчас поддерживает или замалчивает российскую агрессию против Украины.

В частности, в "Универе" снимался Виталий Гогунский – уроженец Украины, который сейчас проживает в России и публично поддерживает ее политику. Гогунский без всяких колебаний публикует свою поддержку российских оккупантов на инстаграм-странице.

Он внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, а также получил подозрение от СБУ, о чем сообщало Управление СБУ в Винницкой области.



Виталий Гогунский получил подозрение от СБУ / Фото Управления СБУ в Винницкой области

Подобную позицию занимают и многие другие актеры, задействованных в этих сериалах: они или открыто поддерживают войну, или избегают ее публичного осуждения.

Кроме того, стоит осознавать, что распространение российского контента в украинском информационном пространстве сегодня неуместно. Это проявление неуважения к украинским военным, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности страны, а также к украинским создателям, которые несмотря на сложные условия продолжают развивать национальный кинематограф и создавать качественный продукт.

Такой осознанный выбор зрителя – это не только вопрос вкуса, но и позиции.

Какие украинские сериалы станут достойной альтернативой?

В Украине есть немало достойных сериалов, которые стоит посмотреть в свободное время. Это абсолютно разножанровые ленты на любой вкус. Среди них:

"Тихая Нава"

"Поймать Кайдаша"

"Просто Надежда"

"И будут люди"

"Сага"

"Следователь"

"Материнский инстинкт"

"Одна семья"

"Хрустальные источники"

"Кофе с кардамоном. Сила земли"

Выбирайте ленту на вечер и потребляйте контент сознательно!