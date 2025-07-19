Уже на днях состоится важный поединок – реванш Усика с Дюбуа. В ожидании этого боя Кино 24 рекомендует посмотреть одни из лучших фильмов о боксерах.

К слову 3 остросюжетные боевики с легендарным Вином Дизелем, которые держат в напряжении до конца

"Бешеный бык" (1980)

Фильм рассказывает о Джейке Ламотте, который был королем бокса в среднем весе. Прозвище "Бешеный бык" он получил за бешеный бойцовский дух, непростой характер и нрав. Но вне ринга он переживал различные трудности и имел сложные отношения с братом, тренером Джои и юной женой.

"Бешеный бык": смотрите трейлер онлайн

"Боец" (2010)

Это история боксера ирландского происхождения Мики Уорда и его путь к званию чемпиона мира. Он был выходцем из бедной семьи и тяжело работал не только на тренировках, но и работе. Его главной поддержкой был брат Дикки, бывший спортсмен. Благодаря семье Мики удается достичь невероятного успеха.

"Боец": смотрите трейлер онлайн

"Нокдаун" / "Золушка" (2005)

Лента рассказывает о боксере-тяжеловесе Джеймсе Брэддоке, который после нескольких поражений подряд покидает спорт. События происходят в период Великой депрессии, поэтому он берется за любую работу, лишь бы прокормить семью. Брэддок все еще мечтает однажды вернуться на ринг – и ему это удается.

"Нокдаун": смотрите трейлер онлайн

"Али" (2001)

В центре сюжета – 10 лет из жизни боксера Мухаммеда Али, которого сыграл Уилл Смит. Лента сосредотачивается на важнейших событиях: получение титула чемпиона в тяжелом весе, обращение в ислам, критику войны во Вьетнаме и изгнание из бокса до возвращения в 1971 году, когда состоялся бой с Джо Фрейзером.

"Али": смотрите трейлер онлайн

"Ураган" (1999)

Фильм основан на реальных событиях из жизни темнокожего боксера Рубина Картера по прозвищу "Ураган", который был главным претендентом на титул чемпиона в июне 1966 года. Но после убийства 3 человек в баре в Нью-Джерси его обвинили в этом преступлении и осудили на пожизненное. В тюрьме Картер пишет автобиографию, которая через несколько лет случайно попадается подростку. Так, через 20 лет после ареста, начинается борьба за его освобождение.

"Ураган": смотрите трейлер онлайн