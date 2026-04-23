Укр Рус
23 апреля, 18:00
10

Мы не можем жить отдельно от проблем военных, – интервью с Валерией Ходос о фильме "Уставшие"

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Фильм "Уставшие" рассказывает о встрече двух ветеранов войны, которые знакомятся во время реабилитации и находят чувства друг к другу.
  • Актриса Валерия отмечает важность работы с ветеранами на съемочной площадке, а также подчеркивает свою позицию относительно украинизации и отказа от русского языка.

7 мая в прокат выходит новая украинская психологическая драма "Уставшие", рассказывающая историю Любы и Андрея – ветеранов войны, которые пытаются преодолеть травмы, находя поддержку в своих чувствах. И влюбленные сталкиваются с серьезным испытанием для отношений – равнодушием окружения и собственными страхами.

Роль Любы в этой ленте сыграла Валерия Ходос. Зрители обожают Валерию из украинских сериалов, а теперь смогут насладиться ее игрой на больших экранах. Накануне премьеры "Уставших" 24 Канал пообщался с актрисой. Интервью о фильме и многое другое – читайте дальше.

Валерия, зрители привыкли видеть вас в сериалах, а теперь вы представляете новую полнометражную работу. Где вам комфортнее работать: в многосерийных историях, или все-таки в полном метре?

Конечно, это две большие разницы – съемки в сериалах и в полном метре. Работа в полнометражном кино – это другой по времени съемочный период. Он включает более долгую подготовку, возможность работать с режиссером и сценаристом еще до запуска фильма. Есть время создать, прочувствовать, наделить персонажа личным опытом.

Застольный период – важная часть этого процесса. Репетиции сцен тоже говорят об особом подходе к созданию фильма. Это творческая атмосфера без спешки, когда мы работаем, точно зная, чего хотим достичь, каким языком и какими средствами это делаем.

Это очень осторожный, внимательный процесс рождения картины, который кардинально отличается от быстрых съемок телефильмов. Я счастлива, что имела возможность почувствовать, как создается такое кино.

Расскажите, пожалуйста, о фильме "Уставшие" и своей героине, в каком состоянии она появляется перед зрителями и как трансформируется в течение фильма.

Фильм "Уставшие" – это история встречи двух ветеранов войны, которые знакомятся во время реабилитации. Они не планируют ничего, они закрыты от мира и друг от друга, но между ними рождается чувство.

Моя героиня в начале – абсолютно закрытый человек, который проживает посттравматический синдром наедине. Она сталкивается с непониманием даже самых близких, проходит свою внутреннюю мучительную войну, и кажется, что рядом нет никого, кто мог бы растопить этот лед.

Но встреча с Андреем меняет все. Она начинает снова дышать, жизнь возвращается к ней, она чувствует, что не одна. Любовь возвращает их к жизни.


Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Есть ли в этой истории что-то очень личное для вас?

Да, для меня в этой истории сложилось несколько важных факторов. Я понимаю, что такое остаться внутренне наедине со своей болью и справляться самой, не подпуская никого.

Наши внутренние паттерны с героиней очень похожи. В моей жизни был человек, который проживал подобное состояние, и его история в чем-то перекликается с историей героя Андрея.

Как вам работалось с Дмитрием Совой?

Дима обладает особой способностью притягивать к себе людей. Мне в работе с ним очень повезло – это уже не первый наш совместный проект.

Я переживала, как мы будем работать во время войны, ведь он уже был военнослужащим, и я понимала, что такой опыт меняет человека. Но все эти переживания исчезли после первой же встречи.

Он настолько светлый и искренний, что его открытости хватило и на меня. В этой истории очень важно доверие, простота и открытость, и именно он помог это создать между нами.

Мы прожили короткий, но очень насыщенный период съемок в сильном человеческом контакте. И для меня здесь человеческое даже важнее актерского – как мы существуем вне кадра. Поэтому это было большое счастье работать вместе.

К работе над фильмом присоединились и другие военнослужащие и ветераны, которые стали частью команды и актерского состава. Сотрудничали ли вы с ними?

Больше всего совместных сцен у меня было с Олегом Симорозом. Перед первой встречей я очень переживала, потому что мы, гражданские, не всегда понимаем, как правильно взаимодействовать с ветеранами.

Но я решила просто подойти и познакомиться. И с первых минут стало понятно, что можно быть собой, задавать вопросы, советоваться. Олег очень открытый, живой, коммуникабельный человек с юмором. Между сценами он всегда поддерживает легкость, и рядом с ним очень комфортно. При этом он уже имеет актерский опыт, и это чувствуется – есть уверенность в работе в кадре.

Сейчас, когда мы презентуем фильм, его везде узнают, уважают и любят. И я чувствую большую гордость, что имела возможность работать с ним.

Судя по описанию сюжета, психологическая драма "Уставшие" будет близка многим украинцам. Почему, по вашему мнению, стоит выделить время на просмотр этой работы?

Потому что сейчас в каждой семье есть военные или люди, причастные к войне. И с каждым годом расстояние между гражданскими и военными только растет.

Не понимая, что происходит внутри человека, который возвращается с войны или проходит реабилитацию, мы просто закрываем глаза на этот сложный и болезненный процесс. Нам очень хотелось подсветить это для гражданского населения. Потому что мы не можем жить отдельно от проблем военных. Нужна эмпатия, поддержка и создание условий для их возвращения к жизни.


Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Хочется, чтобы этот фильм стал обращением к семьям, которые не всегда понимают своих близких. Многие военные не говорят о своем опыте, закрываются. И очень важно, чтобы они чувствовали поддержку.

Название фильма очень красноречивое, все мы сейчас по-своему чувствуем усталость. А что лично для вас означает это ощущение?

Я не могу позволить себе говорить об усталости во время войны. Когда военные на фронте отдают все за мою безопасность – стоят в холоде, в сложных условиях, теряют здоровье, не видят родных – это было бы неуважением.

Как гражданская я могу чувствовать выгорание – когда неправильно распределила силы. Но это решается отдыхом и балансом.

Поэтому для меня слово "усталость" сейчас – это про военных. Я сознательно выбрала быть здесь, в этой стране, и не могу позволить себе жаловаться.


Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Что вас сегодня больше всего держит и восстанавливает?

Я восстанавливаюсь в тишине и на природе. Лучше всего – поехать недалеко от Киева с собакой, гулять в лесу, читать. Тишина, минимум коммуникации, книга, простая еда – и максимально свободная от мыслей голова. Потому что больше всего истощают именно внутренние процессы. Также я вернулась к йоге – это помогает через тело останавливать поток мыслей.

Несмотря на полномасштабную войну украинский кинематограф продолжает развиваться, появляется немало качественных фильмов и сериалов. Какие работы лично вас поразили больше всего за последние годы?

Мне очень близки глубокие драмы. Например, "Как там Катя" – это для меня ориентир честности в актерском существовании. "Памфир" – это наша большая гордость, очень сильная работа на всех уровнях. И, конечно, я под большим впечатлением от фильма "Ты космос". Это очень светлая, честная картина с тонким юмором, которая привела много зрителей в кино.

Мне кажется, очень важно создавать кино не только о войне, но и на другие темы, чтобы у зрителя был выбор.

Из сериалов для меня открытием стала "Тихая нава". Это очень смелая и качественная работа, новый уровень украинских сериалов.

Многие сериалы, которые когда-то обожали украинцы, снимались на русском языке. В том числе и вы в кадре часто общались на русском, но последние несколько лет в публичном пространстве общаетесь исключительно на украинском. Какова ваша позиция по языковому вопросу? Понимаю, что этот вопрос порой тригерит, но на улицах наших городов сейчас все больше русского языка и трудно понять, как действовать дальше, чтобы снова не возвращать в нашу жизнь русское.

Я выросла в русскоязычной семье и в среде, где это было нормой. Но полномасштабная война изменила все. Отмежевание от культуры агрессора и сохранение своей идентичности – это естественный процесс осознания, который происходит сейчас у всех нас.

Я стала более бескомпромиссной. Мне важно работать с людьми, которые разделяют мои ценности. А мои ценности – это ценности страны, которая борется за свою свободу.

Язык – это первое, что пытаются отобрать и чем манипулируют. Отстаивая свою идентичность, мы прежде всего должны отстаивать украинский язык.

Я стала очень категоричной в этом вопросе. Меня может возмущать, что не все переходят на украинский, но я вспоминаю себя и понимаю, что у каждого свой путь. Сейчас я выбираю фокусироваться на позитивных изменениях. Например, мой русскоязычный папа пишет мне на украинском. И для меня это большая радость.

Качественным вариантом украинизации являются театральные постановки, которые сейчас собирают аншлаги не только в Украине, но и за рубежом. Есть ли у вас любимые спектакли, которые посоветовали бы посмотреть каждому?

Я приглашаю на спектакль "Три быстрые и модные в этом сезоне парикмахерши" в Молодом театре. Это работа Станислава Моисеева по пьесе Максима Курочкина. Это провокационный спектакль без линейного сюжета, который работает с подсознанием зрителя. Он поднимает темы языка, идентичности, культурных границ. Для меня это пример того, как искусство может говорить о важном и касаться глубоких процессов в обществе.


Ирма Витовская и Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Что бы вы сказали человеку, который сейчас чувствует себя так же "устало", как герои фильма "Уставшие"?

Я бы сказала: давай вместе найдем реабилитационный центр, где ты сможешь пройти этот путь среди людей, которые тебя понимают, под наблюдением специалистов. Я не оставлю тебя одного. Я хочу помочь тебе справиться с этой болью. Позволь мне быть рядом. Я очень верю, что это состояние не навсегда. Я с тобой.