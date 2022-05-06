"Утешаюсь за это дитя": Ирина Целик прокомментировала выход "Земли голубой, как апельсин" онлайн
Украинский фильм "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик вышел онлайн на платформе Takflix. Режиссер невероятно рад этой новости, ведь фильм, по ее словам, получил новую жизнь.
Полнометражный дебют Ирины Целик – о балансировке между войной и миром. "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает зрителю необычную историю о семье, которая живет в так называемой "красной зоне" Донбасса, где уже девятый год продолжается военная агрессия России.
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Ирина Целик прокомментировала выход "Земли голубой, будто апельсин" онлайн
Замечательная новость: наш фильм "Земля голубая, будто апельсин" / The Earth Is Blue As an Orange теперь на Takflix. Этот союз прекрасен и логичен. Вообще-то, я рада, что фильм проживает новый этап своей жизни,
– сказала она.
Режиссер подчеркнула, что лента "опять путешествует по миру, демонстрируется на очень разных площадках и платформах, имеет прокат уже в ряде стран (кстати, вскоре во Франции тоже)". Важно, что картина "собирает десятки тысяч евро для помощи украинцам".
Радуюсь за это дитя, что выросло и имеет свою насыщенную жизнь, за событиями которой я даже не успеваю всегда следить,
– дополнила Целик.
Новость о выходе фильма на Takflix ее очень порадовала, ведь теперь украинцы имеют возможность его посмотреть: "За последние два месяца я получила разные сообщения о том, как эту документальную ленту некоторые зрители теперь видят "другими глазами". Я – его автор, но с мной происходит то же самое".
Целик напомнила, что во время съемок испытывала огромную эмпатию к героям, и после каждого дня на съемочной площадке возвращалась в параллельное измерение своей мирной жизни в Киеве. Но война изменила все: "А теперь и я такая же мама, которая уже привычно сидит с сыном в коридоре на полу во время воздушных тревог".
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Ирина Целик рассказала и о переживаниях за сына и варианты – ехать из страны или оставаться: "… и съедает себя вопросами – все ли я делаю правильно? Ехать или оставаться? Как защитить ближайших? Ну и не только это. Все стало острее, щемящим, выразительным". То есть, как и главный вопрос фильма "Земля голубая, будто апельсин" – "имеет ли искусство силу во время войны?".
Девятый год войны. Мы в поиске ответов на одни и те же вопросы,
– подытожила она.
Что известно о ленте "Земля голубая, будто апельсин"
Фильм обращает внимание на проблему военной обыденности для гражданских людей, проживающих в прифронтовой зоне. Зритель наблюдает историю семьи, которая пытается сохранить человеческое лицо ради ценностей семьи: оставаться дружеской и жизнерадостной, несмотря ни на что. Мама и дети играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, документируют свою жизнь во время войны самостоятельно.
На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает здесь только фоном. Это фильм о взрослении. О балансировке между войной и миром. О самотерапии с помощью кино. И о многих других вещах, которые могут быть близкими и понятными разным людям в мире,
– убеждает режиссер фильма Ирина Целик.
Трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин": смотрите видео