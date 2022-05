"Тішуся за це дитя": Ірина Цілик прокоментувала вихід "Землі блакитної, ніби апельсин" онлайн

Український фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик вийшов онлайн на платформі Takflix. Режисерка неймовірно рада цій новині, адже стрічка, за її словами, отримала нове життя.

Повнометражний дебют Ірини Цілик – про балансування між війною та миром. "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає глядачеві небуденну історію про сім'ю, яка живе в так званій "червоній зоні" Донбасу, де вже дев’ятий рік поспіль триває військова агресія Росії.

Ірина Цілик прокоментувала вихід "Землі блакитної, ніби апельсин" онлайн

Чудова новина: наш фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" / The Earth Is Blue As an Orange тепер на Takflix. Цей союз чудовий і логічний. Взагалі ж, я рада, що фільм проживає новий етап свого життя,

– сказала вона.

Режисерка наголосила, що стрічка "знову подорожує світом, демонструється на дуже різних майданчиках і платформах, має прокат уже в низці країн (до речі, незабаром у Франції також)". Важливо, що картина "збирає десятки тисяч євро для допомоги українцям".

Тішуся за це дитя, що виросло і має своє насичене життя, за подіями якого я навіть не встигаю завжди слідкувати,

– доповнила Цілик.

Новина про вихід фільму на Takflix її дуже потішила, адже тепер українців мають можливість його подивитися: "За останні два місяці я отримала різні повідомлення про те, як цю документальну стрічку деякі глядачі тепер бачать "іншими очима". Я – його авторка, але зі мною відбувається те саме".

Цілик нагадала, що під час зйомок відчувала величезну емпатію до героїв, і після кожного дня на знімальному майданчику поверталася у паралельний вимір свого мирного життя в Києві. Але війна змінила все: "А тепер і я – така сама мама, яка вже звично сидить із сином у коридорі на підлозі під час повітряних тривог".

Ірина Цілик розповіла й про переживання за сина і варіанти – їхати з країни чи залишатися: "… і з'їдає себе питаннями – чи все я роблю правильно? Їхати чи лишатися? Як захистити найближчих? Ну і не лише це. Все стало гострішим, щемким, виразним". Тобто як і головне питання фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" – "чи має мистецтво силу в часи війни?".

Дев'ятий рік війни. Ми в пошуку відповідей на одні та ті самі питання,

– підсумувала вона.

Що відомо про стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин"

Фільм зосереджує увагу на проблему військової буденності для цивільних людей, які проживають у прифронтовій зоні. Глядач спостерігає історію родини, яка намагається зберегти людське обличчя заради цінностей сім'ї: залишатися дружньою та життєрадісною попри все. Мама й діти грають на музичних інструментах і, що найцікавіше, документують своє життя під час війни самостійно.

Насправді наш фільм не про війну, вона виступає тут лише тлом. Це фільм про дорослішання. Про балансування між війною та миром. Про самотерапію за допомогою кіно. І про багато інших речей, які можуть бути близькими та зрозумілими різним людям у світі,

– переконує режисерка фільму Ірина Цілик.

Трейлер фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться відео