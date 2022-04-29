Як повідомляє 24 канал, премію "Золоте око" присуджують за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Переможець отримує грошову винагороду в розмірі 5 тисяч євро.

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Минулого року цей приз отримав фільм Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст".

Ірина Цілик стала першою українкою в журі нагороди "Золоте око" в Каннах

У своєму фейсбуці Ірина Цілик відреагувала на цю новину і зазначила, що відчуває з цього приводу.

Цього року для мене велика честь бути запрошеною як одною із членів журі L'Œil d'or ("Золоте окок", – Кіно 24). Це премія документального кіно 75-го Каннського кінофестивалю. Я дуже ціную цей привілей. Очолює журі Агнешка Голланд, і я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з нею та іншими колегами,

– повідомила Ірина Цілик.

За словами режисерки, наперекір усім викликам, фестиваль має намір відвідати багато українців. "Два українські ігрові фільми офіційно відібрано до програм Каннського кінофестивалю: дебютний ігровий фільм Максима Наконечного "Бачення метелика" у розділі "Особливий погляд", а світова прем’єра дебютного ігрового фільму "Памфір" іншого талановитого режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відбудеться в програмі "Двотижневик режисера", – наголосила Цілик.

Я пишаюся своїми колегами та дуже сподіваюся, що ці режисери матимуть можливість особисто представити свої фільми,

– зазначила вона.

Крім цього, режисерка згадала й про незрозумілі рішення Каннського кінофестивалю щодо участі російського фільму режисера "Дружина Чайковського" Кирила Серебренникова.

Важливо. Невдовзі на Kino 24 читайте велике інтерв’ю у межах проєкту " Інтерв’ю24" з режисером Дмитром Сухолитким-Собчук та продюсеркою Олександрою Костіною про фільм "Памфір", його прем’єру в Каннах та бойкот російської культури.

Вона додала, що ситуація дещо змінюється: наприклад, "на прохання українського культурного загалу" змінили назву фільму "Z", яким мав відкритися фестиваль. Режисер Мішель Азанавічус перейменував стрічку на Cut!, чим висловив солідарність з українським народом.

Я вважаю, що українські кінематографісти мають приїжджати на такі важливі фестивалі, щоби представити наші нові фільми та внутрішній погляд на українську дійсність сьогодні. Українські голоси мають бути чітко почуті на різних платформах. Отже, до зустрічі у Каннах, шановні колеги. Ми одна команда і ми продовжуємо йти вперед,

– підсумувала Цілик.