Как сообщает 24 канал, премию "Золотой глаз" присуждают за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций Каннского международного кинофестиваля. Победитель получает денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро.

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В прошлом году этот приз получил фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

Ирина Целик стала первой украинкой в жюри награды "Золотой глаз" в Каннах

В своем фейсбуке Ирина Целик отреагировала на эту новость и отметила, что испытывает на этот счет.

В этом году для меня большая честь быть приглашенной как один из членов жюри L'Œil d'or ("Золотое окок" – Кино 24). Это премия документального кино 75-го Каннского кинофестиваля. Я очень ценю эту привилегию. Возглавляет жюри Агнешка Голланд, и я с нетерпением жду возможности поработать с ней и другими коллегами,

– сообщила Ирина Целик.

По словам режиссера, вопреки всем вызовам, фестиваль намерен посетить многие украинцы. "Два украинских игровых фильма официально отобраны в программы Каннского кинофестиваля: дебютный игровой фильм Максима Наконечного "Видение бабочки" в разделе "Особый взгляд", а мировая премьера дебютного игрового фильма "Памфир" другого талантливого режиссера Дмитрия Сухолиткого-Соб" Двухнедельник режиссера", – подчеркнула Целик.

Я горжусь своими коллегами и очень надеюсь, что эти режиссеры будут иметь возможность лично представить свои фильмы,

– отметила она.

Кроме этого, режиссер вспомнила и о непонятных решениях Каннского кинофестиваля об участии российского фильма режиссера "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

Важно. Вскоре на Kino 24 читайте большое интервью в рамках проекта " Интервью24" с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной о фильме "Памфир", его премьере в Каннах и бойкоте русской культуры.

Она добавила, что ситуация несколько меняется: например, "по просьбе украинской культурной общественности" изменили название фильма "Z", которым должен открыться фестиваль. Режиссер Мишель Азанавичюс переименовал фильм в Cut!, чем выразил солидарность с украинским народом.

Я считаю, что украинские кинематографисты должны приезжать на столь важные фестивали, чтобы представить наши новые фильмы и внутренний взгляд на украинскую действительность сегодня. Украинские голоса должны быть четко услышаны на разных платформах. Итак, до встречи в Каннах, уважаемые коллеги. Мы одна команда и мы продолжаем идти вперед,

– подытожила Целик.