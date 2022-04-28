Вместе с восемью членами жюри Венсан Линдон вручит Золотую пальмовую ветвь одному из 21 конкурсных фильмов на церемонии закрытия фестиваля 28 мая.

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Венсан Линдон возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Для меня большая честь и гордость, что среди бурных событий, происходящих в мире, мне доверили замечательную и трудную задачу возглавить жюри 75-го международного Каннского кинофестиваля,

– отметил актер.

"Вместе с жюри мы будем стремиться лучше позаботиться о фильмах будущего, которые несут в себе ту же тайную надежду на мужество, верность и свободу, с миссией тронуть как можно больше женщин и мужчин, сообщая им об их общих ранах и радостях. Культура помогает человеческой душе расти и надеяться на завтрашний день", – поделился Линдон.