Вместе с восемью членами жюри Венсан Линдон вручит Золотую пальмовую ветвь одному из 21 конкурсных фильмов на церемонии закрытия фестиваля 28 мая.

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Венсан Линдон возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Для меня большая честь и гордость, что среди бурных событий, происходящих в мире, мне доверили замечательную и трудную задачу возглавить жюри 75-го международного Каннского кинофестиваля,
– отметил актер.

"Вместе с жюри мы будем стремиться лучше позаботиться о фильмах будущего, которые несут в себе ту же тайную надежду на мужество, верность и свободу, с миссией тронуть как можно больше женщин и мужчин, сообщая им об их общих ранах и радостях. Культура помогает человеческой душе расти и надеяться на завтрашний день", – поделился Линдон.

Кроме Венсана Линдона, в состав жюри вошли:

  1. Ребекка Голл – британская актриса и режиссер;
  2. Дипика Падуконе – индийская актриса и продюсер;
  3. Нуми Рапас – актриса из Швеции;
  4. Жасмин Тринка – итальянский режиссер и актриса;
  5. Асгар Фархади – сценарист и режиссер из Ирана;
  6. Ладж Ли – французский продюсер и актер;
  7. Джефф Николс – американский режиссер и сценарист;
  8. Йоахим Триер – режиссер и сценарист из Норвегии.

Ранее представители Каннского кинофестиваля заявляли, что не примут российскую делегацию, учитывая войну России против Украины. Однако от российского кино они не отказались. В программе принимает участие фильм "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

Кроме этого, Канны должен был открывать лента Мишеля Азанавичюса Z, которую на днях переименовали в Coupez!. Режиссер таким образом показал солидарность с украинским народом.