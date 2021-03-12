В Голливуде идут съемки новых серий "Утреннего шоу". И, согласно фото, 2 сезон будет не менее поражать зрителей стилем актрис Дженнфер Энистон и Риз Уизерспун.

На новых фото, которые сделали папарацци в Лос-Анджелесе, можно увидеть процесс съемок. В кадре Дженнифер Энистон появилась в стильном черном пальто, брюках-палаццо и с маленькой сумкой, перекинутой через плечо. В то же время Риз Уизерспун примерила более яркий образ: пальто винного цвета и приталенные брюки в сочетании с туфлями на каблуках выглядели очень элегантно.

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Сторонники "Утреннего шоу" уже предположили, что в новых сериях Брэдли частично заменит свою коллегу Алекс. В то же время появление Чарли Блэка на новых фото намекнула, что продюсер будет уговаривать героиню Дженнифер Энистон вернуться в медиа. Эти догадки частично пидтверлила сама актриса.

"Моя героиня берет паузу и не работает на телевидении. Она возвращается в реальность, и есть мнение, что, окунувшись в настоящую реальность, она спросит себя: "Какого хр*на здесь происходит?!" Словом, 2 сезон мы начнем с гигантского сейсмического толчка, который уже произошел, и мы идем в неизвестность с вопросом: "И что теперь?" – рассказала Дженнифер Энистон изданию Deadline .

"Утреннее шоу": что известно о сериале

Дебютный сезон "Утреннего шоу" вышел на экраны в 2019 году и сразу же отметился большим успехом. Все потому, что на примере ведущего американского телеканала авторы проекту затронули тему сексуальных домогательств и последствий харассмента.

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Уже во 2 сезоне планируют привлечь в сюжет не менее актуальные темы. В частности, вспомнят пандемию коронавируса и протесты Black Lives Matter. В одном из интервью Дженнифер Энистон отметила, что ее героиня частично покинет журналистику. Что же заставит ее изменить мнение и вернуться на "Утреннее шоу" – зрители увидят уже в новых эпизодах.