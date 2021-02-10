В Голливуде идут съемки 2 сезона сериала "Утреннее шоу". Главную роль в картине сыграют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые и попали в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.

Фотографии сделали на съемочной площадке "Утреннего шоу 2", когда Дженнифер Энистон в сопровождении охранника шла к своему трейлеру. По данным Just Jared, во вторник, 9 февраля, снималась сцена, когда главные героини сериала Алекс Леви и Брэдли Джексон встретились в фойе отеля.

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На кадрах можно увидеть, что персонаж Дженнифер Энистон будет красоваться в этом эпизоде ​​в роскошном сером костюме, что состоится из приталенного платья и удлиненного пиджака. Стройную талию актрисы подчеркнул ремень, а туфли на каблуках завершили look киногероини.

А вот коллега Энистон по "Утреннем шоу" – Риз Уизерспун – будет иметь не такой изящный вид. На другом фото можно увидеть, что актриса будет в штанному костюме в полоску, рубашке и удобной обуви.

Известно, что съемки 2 сезона "Утреннего шоу" продолжаются с соблюдением всех карантинных требований. Актрисы носят защитные маски и щитки и снимают их только в павильонах, когда идут съемки. В то же время представители съемочной группы не сбрасывают средств защиты в течение дня.

"Утреннее шоу" 2 сезон: что известно о сюжете

Дебютный сезон "Утреннего шоу" вызвал немалый ажиотаж в мире, ведь кинопроизводители затронули темы секс-скандалов в Голливуде. На примере ведущего американского телеканала показали, насколько мужчины в сфере шоу-бизнеса могут злоупотреблять личными границами подчиненных женщин. Телеведущие Алекс Левые и Брэдли Джексон не побоялись говорить в прямом эфире о ексколеге Митче Кесслере, который соблазнял молодых стажерок и заставлял их молчать о проведенной ночь вместе.

2 сезон сериала будет не менее захватывающим. В настоящее время все детали не рассекречивают, однако в Deadline появилась информация, что в новых эпизодах будет упоминание о пандемии коронавируса и протестах Black Lives Matter.

"Моя героиня берет паузу и не работает на телевидении. Она возвращается в реальность, и есть мнение, что, окунувшись в настоящую реальность, она спросит себя: "Какого хр*на здесь происходит?!" Словом, 2 сезон мы начнем с гигантского сейсмического толчка, который уже произошел, и мы идем в неизвестность с вопросом: "И что теперь?" – рассказала Дженнифер Энистон изданию.

Съемки "Утреннего шоу 2" начались с опозданием. Поэтому, вероятно, на премьеру фильма стоит ожидать к концу 2021 года. А пока до релиза остается немало времени, зрителям не остается ничего, как наслаждаться новыми кадрами со съемок популярного сериала.