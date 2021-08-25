Премьера первого сезона "Утреннего шоу" состоялась 1 ноября 2019 года. Известно, что съемки второго сезона сериала авторы начали сразу и премьера второго сезона должна была состояться в 2020 году, но дату перенесли из-за пандемии COVID-19.

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Что обещает трейлер второго сезона "Утреннего шоу"

Дженнифер Энистон вернется к исполнению роли репортер Алекс Леви, так же как и Риз Уизерспун – к роли ее коллеги, Брэдли Джексон. Также к своим персонажам вернутся актеры Стив Карелл и Билли Крудап.

Напомним, что первый сезон сериала закончился скандальным увольнением Алекс Леви (Дженнифер Энистон) с телекомпании. Согласно кадрам, которые мы увидели в трейлере, Билли Крудап (Кори, руководитель сети телеканалов) попытается вернуть Алекс к делу и она согласится. Ведь теперь события в сериале будут происходить на фоне пандемии коронавируса, от которого пострадала и сама разработка сериала. Пандемия и трудности, с которыми столкнулось общество, будут показаны со стороны инфоповодов для манипуляции мнениями зрителей.

В продолжении сериала Джулианна Маргулис исполнит роль Лоры Петерсон, которая по сюжету, будет занимать оппозиционную сторону коллег-подруг Брэдли и Алекс. Также в ном сезоне "Утреннего шоу" мы увидим другие новые лица:

Грета Ли,

Хасан Минхадж,

Руаири О'Коннор и другие.

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Напомним, что в первом сезоне сериала нас познакомили с популярной ведущей "Утреннего шоу" Алекс Леви (Дженнифер Энистон), которая неожиданно узнает о сексуальных домогательствах своего доброго коллеги Митча (Стив Карелл). После того, как его уволили с работы, в компанию к Алекс приглашают молодую журналистку без опыта эфира. Между женщинами вспыхивает соперничество, но потом оказывается, что гораздо больше вещей, которые их объединяют.