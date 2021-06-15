"Утреннее шоу": появился захватывающий тизер второго сезона и дата премьеры

Apple TV + презентовал тизер второго сезона самого популярного сериала "Утреннее шоу" и объявил дату премьеры картины – 17 сентября.

Работу над сериалом Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун начали в 2019 году. Лента получила огромное количество одобрительных отзывов, и, бесспорно, номинации на премии Эмми и Гильдии киноактеров США, а также помог победить Дженнифер Энистон в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале".

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Что известно о новом сезоне "Утреннего шоу"

Премьера второго сезона должна была состояться в 2020 году, но из-за задержки в связи с пандемией графики выхода серий изменились. Авторам сериала пришлось немного менять сценарий, поскольку в центре внимания "Утреннего шоу" – новостная телепередача, освещающая актуальные события в мире. Также создатели проекта не обошли вниманием пандемию как инфоповод.

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Актерский состав продолжения "Утреннего шоу"

Во втором сезоне будет множество новых лиц. Бесспорно, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапа, Марк Дюпласс и Стив Каррелл вернутся к своим ролям. А новой звездой станет Джулианна Маргулис ("Хорошая жена", "Скорая помощь") в роли Лоры Петерсон, ведущей новостей UBA News и соперницы ведущих "Утреннего шоу".

Это таки случилось! Рады поделиться с вами всеми первым взглядом на второй сезон,

– прокомментировала свой пост в инстаграме Риз Уизерспун.