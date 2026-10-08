Если после просмотра вам тоже захотелось еще немного апокалипсиса, мутантов и героев, у которых день сложился просто катастрофически, – далеко ходить не нужно. 24 Канал собрал 5 филь фильмов на вечер в в духе "Оселя зла", которые точно стоит добавить в список.
"Рассвет мертвецов", 2004
Жанр: ужасы, экшен, зомби
IMDb: 7,2
После вспышки неизвестной заразы Америка буквально за несколько часов превращается в шведский стол для зомби. Группа выживших прячется в торговом центре, но, как мы знаем из хорроров, запереть двери – еще не значит решить проблему.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 77%. Там картину называют динамичной, жестокой и на удивление удачной новой версией классики Джорджа Ромеро.
"Рассвет мертвецов": смотреть трейлер
"Поезд в Пусан", 2016
Жанр: ужасы, триллер, экшен
IMDb: 7,6
Отец с маленькой дочерью садится на скоростной поезд до Пусана именно в тот момент, когда Южную Корею охватывает зомби-эпидемия. Выйти на следующей станции и вызвать такси, к сожалению, не вариант.
Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили не только бешеной темп и экшен, но и персонажей, и социальный подтекст.
"Поезд в Пусан": смотреть трейлер
"Оверлорд", 2018
Жанр: ужасы, фантастика, военный экшен
IMDb: 6,6
Накануне высадки в Нормандии американские солдаты попадают в французскую деревушку и находят секретную нацистскую лабораторию. А там – эксперименты над людьми, мутанты и все то, после чего стандартное военное задание уже кажется приятной прогулкой.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 82%. Критики называют его смесью военной драмы, зомби-триллера и кровавого B-movie, которая удивительным образом работает.
"Оверлорд": смотреть трейлер
"Doom", 2005
Жанр: фантастика, боевик, ужасы
IMDb: 5,2
Спецотряд отправляют на исследовательскую базу на Марсе, где что-то пошло совершенно не по плану. Генетические эксперименты породили монстров, связь потеряна, а среди героев – Карл Урбан и Дуэйн Джонсон.
Что говорят критики: они , мягко говоря, не оценили фильм и дали ему всего 18% на Rotten Tomatoes. Главная претензия: фанатам игры понравятся отсылки и экшен, но сюжету и оригинальности откровенно не хватает.
"Doom": смотреть трейлер
"Земля мертвых", 2005
Жанр: ужасы, фантастика
IMDb: 6,2
Мир уже проиграл зомби-апокалипсису, а выжившие заперлись в хорошо защищенном городе. Есть только одна маленькая проблема: мертвецы начинают учиться, думать и адаптироваться. Потому что обычных зомби человечеству, очевидно, было мало.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 75%. Критики отмечали, что это не лучшая работа Джорджа Ромеро, зато крови, зомби и фирменного социального подтекста здесь более чем достаточно.
"Земля мертвых": смотреть трейлер
Ну и закрепите весь эффект подборкой триллеров, от которых мурашки по телу бегут целыми стаями.