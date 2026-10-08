Якщо після сеансу вам теж захотілося ще трохи апокаліпсису, мутантів і героїв із катастрофічно поганим днем – далеко ходити не треба. 24 Канал зібрав 5 фільмів на вечір у дусі "Оселі зла", які точно варто додати до списку.

"Світанок мерців", 2004

Жанр: жахи, екшен, зомбі

IMDb: 7,2

Після спалаху невідомої зарази Америка буквально за кілька годин перетворюється на шведський стіл для зомбі. Група тих, хто вижив, ховається у торговому центрі, але, як ми знаємо з хорорів, замкнути двері – ще не означає вирішити проблему.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у нього 77%. Там стрічку називають швидкою, жорстокою і напрочуд вдалою новою версією класики Джорджа Ромеро.

"Світанок мерців": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Потяг до Пусана", 2016

Жанр: жахи, трилер, екшен

IMDb: 7,6

Батько з маленькою донькою сідає на швидкісний потяг до Пусана саме в той момент, коли Південну Корею охоплює зомбі-епідемія. Вийти на наступній станції й викликати таксі, на жаль, не варіант.

Що кажут критики: 95% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили не лише шалений темп і екшен, а й персонажів та соціальний підтекст.

"Потяг до Пусана": дивитись трейлер

"Оверлорд", 2018

Жанр: жахи, фантастика, військовий екшен

IMDb: 6,6

Напередодні висадки в Нормандії американські солдати потрапляють у французьке село й знаходять секретну нацистську лабораторію. А там – експерименти над людьми, мутанти й усе те, після чого стандартне військове завдання вже здається приємною прогулянкою.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 82%. Критики називають її сумішшю військової драми, зомбі-трилера й кривавого B-movie, яка дивним чином працює.

"Оверлорд": дивитись трейлер

"Doom", 2005

Жанр: фантастика, бойовик, жахи

IMDb: 5,2

Спецзагін відправляють на дослідницьку базу на Марсі, де щось пішло категорично не за планом. Генетичні експерименти породили монстрів, зв'язок втрачено, а серед героїв – Карл Урбан і Двейн Джонсон.

Що кажуть критики: вони, м’яко кажучи, не оцінили його і дали всього 18% на Rotten Tomatoes. Головна претензія: фанатам гри сподобаються відсилання та екшен, але сюжету й оригінальності відверто бракує.

"Doom": дивитись трейлер

"Земля мертвих", 2005

Жанр: жахи, фантастика

IMDb: 6,2

Світ уже програв зомбі-апокаліпсису, а ті, хто вижив, закрилися у добре захищеному місті. Є лише одна маленька проблема: мерці починають вчитися, думати й адаптуватися. Бо звичайних зомбі людству, очевидно, було замало.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 75%. Критики відзначали, що це не найкраща робота Джорджа Ромеро, зате крові, зомбі та фірмового соціального підтексту тут більш ніж достатньо.

"Земля мертвих": дивитись трейлер

Ну і закріпіть весь ефект добіркою трилерів, від яких мурахи по тілу біжать цілими табунами.