4 острейших фильма ужасов на реальных событиях, которые понравятся фанатам "Тихой Навы"
- "Экзорцизм Эмили Роуз" основан на реальных событиях 1976 года, когда в результате экзорцизма умерла Аннелизе Михель.
- Фильм "Психо" Альфреда Хичкока 1960 года является легендой жанра и имеет рейтинг 8,5 на IMDb.
Только настоящие смельчаки могут пересмотреть эти фильмы, ведь жанр ужасов далеко не всем по вкусу, особенно когда ленты основаны на реальных событиях.
В материале 24 Канала мы собрали для вас подборку высокорейтинговых фильмов, которые никого не оставили равнодушными после просмотра. Выбирайте ленту для себя и погружайтесь в настоящую дозу адреналина и эмоций.
Какие фильмы ужасов не оставят равнодушным никого?
"Экзорцизм Эмили Роуз"
Фильм, который точно не оставит вас равнодушными, – это "Экзорцизм Эмили Роуз". Лента основана на реальных событиях 1976 года. Тогда в результате экзорцизма умерла Аннелизе Михель. Сюжет частично опирается на документальную книгу антрополога Фелисити Гудман "Изгнание дьявола из Аннелизе Михель".
"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма
Режиссером фильма стал Скотт Дерриксон. Премьера состоялась в 2005 году. Лента пришлась по душе большому количеству зрителей, которые являются поклонниками жанра ужасов с элементами экзорцизма, религии и демонологии.
"Психо"
Этот фильм 1960 года является настоящей легендой. Американский триллер создал Альфред Хичкок. Сюжет разворачивается вокруг Мэрион Крейн – женщины, которая похищает деньги, и застенчивого владельца старого отеля Нормана Бейтса.
"Психо": смотрите онлайн трейлер фильма
Она убегает с большой суммой средств и пытается спрятаться в тихом мотеле. Однако еще даже не подозревает, что там ее ждет гораздо большая опасность. Лента получила чрезвычайно высокий зрительский рейтинг – 8,5 балла на IMDb.
"Заклятие"
Это американский фильм ужасов Джеймса Вана. Премьера состоялась в 2013 году. Главные роли исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон. В ленте вы увидите паранормальные явления, дом с привидениями, экзорцизм, демоническую одержимость и немало других жутких моментов.
"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм также имеет высокий рейтинг IMDb – 7,5 балла. История рассказывает о том, как зловещий демон терроризирует молодую семью.
"Полтергейст"
Фильм "Полтергейст" 1982 года имеет рейтинг IMDb 7,3 балла. Вы увидите историю, которая мастерски сочетает элементы мистики и социальной драмы. Лента стала настоящей классикой жанра.
Поэтому если вы до сих пор не видели этот фильм ужасов и являетесь поклонником жанра, это срочно нужно исправить.