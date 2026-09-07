3 фильма ужасов 2026 года, на которые стоит обратить внимание

Если обычного триллера уже недостаточно, а хочется, чтобы после просмотра даже поход на кухню казался опасной миссией, то это именно то, что нужно. Здесь и демонический попутчик, и зомби-апокалипсис, и самолет, который очень быстро перестает быть просто самолетом.

Именно эти фильмы ужасов 24 Канал рекомендует вам обязательно посмотреть.

"Пассажир"

Год: 2026

IMDb: 5,5

В ролях: Джейкоб Скипио, Лу Лобелл, Мелисса Лео.

"Пассажир": смотреть трейлер

Молодая пара отправляется в путешествие на фургоне, но после того, как они становятся свидетелями жуткого ДТП, понимают: с места аварии они уехали не одни. К ним прицепилось демоническое существо, которое теперь преследует пару буквально повсюду.

Что говорят критики: отзывы смешанные – хвалят атмосферу, темп и жуткие сцены, но упрекают фильм за клишеобразный сюжет. На Rotten Tomatoes – 46% от критиков, на Metacritic – 52/100.

"Колония"

Год: 2026

IMDb: 6,5

В ролях: Чон Джи-хен, Ку Ке-хван, Чи Чан-ук.

"Колония": смотреть трейлер

Во время биотехнологической конференции на свободу вырывается вирус, который очень быстро мутирует и превращает людей в нечто гораздо более страшное, чем обычные зомби. Здание блокируют, а профессор Се Чон вместе с другими выжившими пытается выбраться из этого биологического ада.

Что говорят критики: здесь действительно есть за что похвалить – особенно визуальную часть, динамичные экшен-сцены и кровавые моменты. Rotten Tomatoes ставит фильму 81%, хотя на Metacritic оценка значительно скромнее – 56/100.

"Черный ящик: Рейс 298"

Год: 2026

IMDb: 5,1

В ролях: Том Бриттни, Холли Уайт, Бетси-Блу Инглиш.

"Черный ящик: Рейс 298": смотреть трейлер

Обычный рейс Vero Airlines из Нового Орлеана в Сиэтл внезапно превращается в кошмар: на борту начинают происходить странные события, пассажиры сталкиваются со сверхъестественной угрозой, а самолет становится буквально ловушкой на высоте нескольких тысяч метров. Короче, после такого даже турбулентность покажется детской забавой.

Что говорят критики: здесь без розовых очков – фильм называют вполне приемлемым разовым развлечением, но отмечают шаблонный сюжет, слабую графику и персонажей. Украинский ITC.UA оценил картину на 6,5/10, отдельно похвалив темп и интригу.

Ну и, чтобы снять напряжение после фильма ужасов, – вот эти комедии помогут вам расслабиться.