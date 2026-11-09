Вечеринка Джейми Фокса закончилась кровопролитием: что произошло в доме голливудской звезды

Об инциденте сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина, которую организует дочь актера Анелиз, проводили в поместье Фокса в городе Таузанд-Оукс. Однако празднование завершилось прибытием полиции и медиков.

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Джейми Фокс с дочерью Анелиз / Фото Getty Images



Пострадавший получил поверхностное ранение шеи. Парамедики оказали ему помощь непосредственно на месте происшествия. Правоохранители уже задержали одного мужчину по подозрению в нападении с применением опасного оружия.

Иронично, что у входа на вечеринку висела табличка с запретом приносить любое оружие – даже игрушечное.

Находился ли сам Джейми Фокс дома во время инцидента, пока неизвестно. Причины конфликта также не раскрываются.

Ранее жена Хью Хефнера рассказала о том, что происходило на вечеринках в поместье Playboy.