Вечірка Джеймі Фокса закінчилася кровопролиттям: що сталося в будинку голлівудської зірки

Про інцидент повідомило видання TMZ із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Щорічну геловінську вечірку, яку організовує донька актора Анеліз, проводили в маєтку Фокса в місті Таузанд-Оукс. Однак святкування завершилося приїздом поліції та медиків.

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Джеймі Фокс з донькою Анеліз / Фото Getty images



Постраждалий отримав поверхневе поранення шиї. Парамедики надали йому допомогу безпосередньо на місці події. Правоохоронці вже затримали одного чоловіка за підозрою в нападі із застосуванням небезпечної зброї.

Іронічно, що біля входу на вечірку висіла табличка із забороною приносити будь-яку зброю – навіть іграшкову.

Чи перебував сам Джеймі Фокс удома під час інциденту, наразі невідомо. Причини конфлікту також не розкривають.

Раніше, дружина Г’ю Гефнера розповіла про те, що відбувалось на вечірках у маєту Playboy.