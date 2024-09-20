Роль россиянки в One Piece является одной из главных. По сюжету, персонажка Абовой Робин почувствовала на себе геноцид, который осуществляется против ее народа. Похоже, создателей экранизации этого аниме не смущает то, что сейчас Россия – страна, из которой родом Лера, каждый день осуществляет геноцид против украинского народа.

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В экранизации аниме One Piece сыграла россиянка

Украинские поклонники One Piece уже делятся своей реакцией на то, что в аниме появится российская актриса. Люди просто возмущены таким выбором его создателей. Более того, это не один российский след в этой экранизации. Дело в том, что над музыкой к первому сезону работала российский композитор Соня Белорусова.

Вы бы знали, какую невероятную злость и разочарование я чувствую, потому что персонажку, которая пострадала от геноцида собственной нации, будет играть человек, народ которого осуществляет уже не первый геноцид,

– написала одна из пользовательниц в соцсети X (твиттере).

Это просто отвратительно. Она поддерживает российский терроризм в Украине. Не знаю, возможно, вы забыли, но Россия убивает сотни и тысячи украинцев (и не только на самом деле) ежедневно. А вы: нам все равно, потому что мы сторонники терроризма,

– отметила другая пользовательница Х.

Роль персонажки, которая пережила геноцид, выполняет россиянка? Пока русские совершают геноцид в центре Европы? Это то же самое, если бы немец сыграл роль еврея в 1945 году. One Piece – это была единственная причина, почему я подписалась на Netflix в 2023 году. Я заканчиваю с этим,

– говорится в еще одной заметке.

Напомним, что в аниме One Piece рассказывается о пирате Монки Д. Луффи. Вместе с командой Соломенных шляп он отправляется в путешествие по разным морям. Мужчина хочет стать королем пиратов. Кроме того, Монки Д. Луффи стремится найти сокровище Голда Роджера, который называется One Piece.